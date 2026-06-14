Prestopna bomba v Madridu: Cucurella bo oblekel dres Reala

Marc Cucurella se je modrim v Londonu pridružil pred začetkom sezone 2022/23, ko je zapustil Brighton, kjer se je predstavil nogometni javnosti na Otoku. Cucurella je bil sprva podvržen velikemu skepticizmu, ki je bil po slabših predstavah v prvih sezonah tudi upravičen. V zadnjem letu in pol pa je mladinec Barcelone postal eden najpomembnejših členov dvakratnih evropskih prvakov, zato je njegov odhod še toliko bolj dvignil prah.

Pri Realu očitno popolnoma renovirajo zadnjo linijo. Pred Cucurello sta se Madridčanom pridružila že osrednji branilec Ibrahima Konate in desni bočni branilec Denzel Dumfries. Prav tako pa bo naslednje leto kultni beli dres po vsej verjetnosti oblekel tudi Bernardo Silva. Vse okrepitve so seveda zahteva novega starega stratega kraljevega kluba Joseja Mourinha, ki bo v svoji drugi epizodi v španski prestolnici Real skušal vrniti nazaj na evropski in domači vrh.

Cucurella je celoten mladinski staž preživel pri Barceloni, zaradi česar je njegov prestop k njenim večnim tekmecem še toliko bolj zanimiv. Pri blaugrani nikdar ni dobil resne priložnosti v članski ekipi. Pot ga je v domovini vodila do Eibarja ter Getafeja, od koder je prestopil k angleškemu Brightnu.