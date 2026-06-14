Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Prestopna bomba v Madridu: Cucurella bo oblekel dres Reala

Madrid, 14. 06. 2026 18.11 pred 44 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Marc Cucurella

Pri madridskem Realu se ne ustavljajo z novimi okrepitvami med poletnim prestopnim rokom. Zadnja v nizu prestopnih bomb je odjeknila, ko je postalo jasno, da se bo belemu baletu pridružil španski reprezentant Marc Cucurella. Levi bočni branilec že štiri leta brani barve Chelseaja, po mundialu pa se bo vrnil v svojo domovino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Marc Cucurella se je modrim v Londonu pridružil pred začetkom sezone 2022/23, ko je zapustil Brighton, kjer se je predstavil nogometni javnosti na Otoku. Cucurella je bil sprva podvržen velikemu skepticizmu, ki je bil po slabših predstavah v prvih sezonah tudi upravičen. V zadnjem letu in pol pa je mladinec Barcelone postal eden najpomembnejših členov dvakratnih evropskih prvakov, zato je njegov odhod še toliko bolj dvignil prah.

Pri Realu očitno popolnoma renovirajo zadnjo linijo. Pred Cucurello sta se Madridčanom pridružila že osrednji branilec Ibrahima Konate in desni bočni branilec Denzel Dumfries. Prav tako pa bo naslednje leto kultni beli dres po vsej verjetnosti oblekel tudi Bernardo Silva. Vse okrepitve so seveda zahteva novega starega stratega kraljevega kluba Joseja Mourinha, ki bo v svoji drugi epizodi v španski prestolnici Real skušal vrniti nazaj na evropski in domači vrh.

Cucurella je celoten mladinski staž preživel pri Barceloni, zaradi česar je njegov prestop k njenim večnim tekmecem še toliko bolj zanimiv. Pri blaugrani nikdar ni dobil resne priložnosti v članski ekipi. Pot ga je v domovini vodila do Eibarja ter Getafeja, od koder je prestopil k angleškemu Brightnu.

cucurella real madrid chelsea prestop

Spopad velesile in debitantke na svetovnem odru: Nemčija proti Curacau

24ur.com Barcelona ga je spregledala, City in Chelsea pa zanj ponujata pravo bogastvo
24ur.com Marc Cucurella postal peta poletna okrepitev Chelseaja
24ur.com Cucurella je bil kriv za dva zadetka, po obračunu je kopačke vrgel v smeti
24ur.com Real Madrid ima novo številko 7. Kdo vse jo je nosil pred njim?
24ur.com Krik, ki je osupnil vse: Camavinga ostal brez nastopa v superpokalu
24ur.com Cuadrado se je preselil iz Juventusa v Inter
24ur.com Vinicius: Cristiano je moja inspiracija, gledal sem vse njegove tekme
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
14. 06. 2026 18.55
Še en yamalov owner poleg carrerasa??? Zanimivo👍 barca se trudila tedne da bi ga dobila real pa prisel in uredil tako hitro da se sploh neve tocnih minut👍👍
Odgovori
0 0
REAList7
14. 06. 2026 18.32
To pomeni, da Gvardiola ne bo. Cucurella je delavec in tip igralca, ki se podredi ekipi in takšne si očitno Mou želi pri Realu. Verjamem, da The special one ve kaj dela, bo pa čas pokazal svoje.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Zakaj vedno več otrok trpi za bigoreksijo in kako jo prepoznati
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
Znaki, da vaš odnos s sodelavko ni več nedolžen
dominvrt
Portal
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
okusno
Portal
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758