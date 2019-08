Prestopna mrzlica v Angliji: Lukaku vendarle v Inter, Lo Celso k Tottenhamu?

Nobena skrivnost ni, da je Romelu Lukaku na izhodnih vratih Old Trafforda. Belgijec v zadnjih dneh trenira z nekdanjim delodajalcem Anderlechtom, zaradi česar je bil s strani rdečih vragov tudi finančno kaznovan. 26-letnega napadalca se je sprva povezovalo z Juventusom, a je zamenjava s Paulom Dybalo padla v vodo, ker Argentinec ni želel oditi na Otok. To si sedaj želijo izkoristiti pri Interju, kjer na Maura Icardija ne računajo več in si ga želijo čim prej znebiti.





Spursi si želijo novega vezista

Goal.com poroča, da se je Tottenham že dogovoril za prestop Betisovega vezista Giovanija Lo Celsa. Nakup naj bi bil težak kar 60 milijonov evrov. Lo Celso je sicer nase najbolj opozoril s predstavami v prvi španski ligi v prejšnji sezoni, medtem ko je pri PSG-ju igral le obrobno vlogo.



Do dogovora med obema stranema naj bi prišlo po tem, ko so Spursi zavrnili prihod Philippeja Coutinha na enoletno posojo. Pri Barceloni so namreč v zameno za Brazilčeve enoletne usluge zahtevali kar 20 milijonov evrov, kar so v severnem Londonu gladko zavrnili.