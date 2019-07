Prestopna saga poletja: Tudi Real v boj za Neymarja

Mbappe in Neymar sta morda že odigrala zadnjo skupno tekmo. Bo brazilec v novi sezoni moči združil s Hazardom?

Pri Sky Sportsu so danes postregli z novico, da so se pri Realu iz Madrida resno ogreli za nakup Neymarja, za katerega se že dalj časa zanimajo pri Barceloni. Če so napovedi resnične, bi lahko v nadaljevanju prestopnega roka spremljali eno najbolj vročih prestopnih bitk v zadnjih sezonah.

Športni direktor Parižanov Leonardo je pred dnevi dejal, da je Barcelona že poslala ponudbo za Neymarja, a se zaenkrat zdi, da tako velikega prestopa ni sposobna izvesti. “Ponudba je sicer bila, a zaenkrat deluje, kot da na Camp Nouu niso pripravljeni na tako velik prestop. Tu ne gre samo za želje igralca in kluba, ampak je veliko odvisno od finančnega stanja vpletenih,” je Katalonce nekoliko zbodel 49-letni Neymarjev rojak.