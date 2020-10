Solskjaer le dočakal napadalca, Arsenal bo moral vezista iskati drugje

Manchester United je, kot vse kaže, le dobil novo moč v konici napada. Na Old Trafford brez odškodnine prihaja nekdanji napadalec PSG-ja Edinson Cavani, ki je od konca lanske sezone prost nogometaš. Urugvajec bo podpisal dveletno pogodbo. Lyon pa je dva dneva pred iztekom prestopnega roka naznanil, da ne misli prodati svojih prvih zvezdnikov Memphisa Depaya in Houssema Aouarja. Za slednjega so se v zadnjih tednih močno zanimali pri Arsenalu.

icon-expand Edinson Cavani je vlogo prvega napadalca PSG-ja izgubil, ko je v Pariz prišel Mauro Icardi. FOTO: AP S kom vse se pred ponedeljkovim iztekom prestopnega roka spogleduje Manchester United, smo poročali že v soboto. Vodilni možje rdečih vragov pa so očitno le dosegli dogovor s prvo napadalno okrepitvijo. To bo, morda že v nedeljo, uradno postal Edinson Cavani. Usoda Urugvajca je bila dolgo neznanka, saj naj bi zahteval astronomsko plačo v višini 10 milijonov evrov na sezono, zaradi česar je v vodo padel njegov podpis s portugalsko Benfico. Cavani je za PSG na 276 tekmah zabil spoštovanja vrednih 187 zadetkov. Dolgoletni član Paris Saint-Germaina je, kot poroča Sky Sports, pred koncem poletne tržnice le nekoliko popustil v svojih zahtevah. Ole Gunnar Solskjaer je tako dobil prvo novo napadalno moč to poletje, še vedno pa ni povsem jasno, ali mu bo še v tem mesecu uspelo pripeljati tudi enega od krilnih nogometašev. Prvi želji sta Ousmane Dembele (Barcelona) in Ismaila Sarr(Watford). V petek je sicer Old Trafford vsaj za eno sezono zapustilAndreas Pereira, ki se je kot posojen nogometaš pridružil Laziu, a ga bodo Rimljani prihodnje poletje lahko odkupili za 27 milijonov. Na Apeninski polotok se bo po vsej verjetnosti za eno sezono preselil tudi branilec Diogo Dalot. Za 21-letnik se zanimajo pri Milanu. icon-expand Houssem Aouar in Joshua Kimmich na polfinalni tekmi Lige prvakov v lanski sezoni. FOTO: AP Arsenal izgubil boj z Lyonom

Topničarji se že celoten poletni prestopni rok spogledujejo z nakupom vezista, prvi na njihovem spisku želja pa je bil LyonovHoussem Aouar. A iz prestopa ne bo nič. Lyon je namreč odbil vse ponudbe iz Londona, sedaj pa naj bi z nadarjenim vezistom dosegel dogovor, da v Franciji ostane vsaj še to sezono. Enako velja za kapetana moštva Memphisa Depaya. RMC poroča, da se je Aouar za to odločil iz treh razlogov. Ostal je, ker Lyonu ni želel povzročati kadrovskih težav v zadnjih urah prestopnega roka, ker si želi nastopiti na evropskem prvenstvu prihodnje leto, zato pa potrebuje redno minutažo, in ker si želi Lyonu pomagati do vozovnice za evropska tekmovanja.