Prestopni rok se še ni odprl, PSG pa se že krepi

Iz Sao Paula se bo v francosko prestolnico preselil 20-letni Lucas Beraldo , za katerega bodo Parižani odšteli okroglih 20 milijonov evrov. Meter in 86 centimetrov visok osrednji branilec je konec lanskega maja debitiral v članski zasedbi Sao Paula in se hitro ustalil v začetni enajsterici. Od takrat je za šestkratne brazilske prvake zbral 52 nastopov in dosegel en zadetek.

Ob Beraldu, ki je tudi reprezentant brazilske reprezentance do 20 let, se bo PSG-ju pridružil še 18-letni Gabriel Moscardo. Obrambno naravnani vezist se bo iz Corinthiansa k PSG-ju preselil v zameno za 20 milijonov evrov in potencialna dva milijona evrov dodatkov. Komaj polnoletni Brazilec je za člansko ekipo Corinthinansa debitiral konec letošnjega junija in od tedaj zabeležil 25 nastopov, en zadetek in eno podajo. Septembra pa je bil prvič že vpoklican v brazilsko reprezentanco do 23 let.