Zaključek nogometne tržnice: Barcelona rešuje obrambne težave, prihaja tudi Depay?

Bo Koeman dočakal okrepitev po svojem okusu? Glavna tema pogovorov v Barceloni pa je v ponedeljek zagotovo prihodnost Memphisa Depaya . Vodilni možje Lyona so sicer pred dnevi zanikali njegov odhod, a je športni direktor kluba Juninho za Telefoot v nedeljo razkril drugo plat zgodbe. "Depay se je dogovoril z Barco. Tega ne bom skrival. Ne vem pa, ali nas bo zapustil že letos. Če bo ostal, nam bo v veliko pomoč, " je bil iskren legendarni Brazilec.

Španski As poroča, da Barcelona še vedno ni obupala nad povratkom branilca Manchester Cityja Erica Garcie . 19-letnik je katalonsko prestolnico zapustil leta 2017, ko se je preselil na Otok, kjer je lani pri Cityju dočakal prvo resnejšo priložnost v članski konkurenci. Trenutno je ocenjen na 16 milijonov evrov.

Simeone išče vezista Atletico Madrid se že dalj časa spogleduje z vezistom Arsenala Lucasom Torreiro , a za prestop Urugvajca obstaja vse manj možnosti. Za njegov prihod bi namreč morali v rdečem delu Madrida najprej prodati enega od trenutnih nogometašev. Morda bosta Wando zapustila Thomas Lemar in/ali Hector Herrera , čeprav v tem poletju nista imela veliko snubcev. As poroča, da sta njuni selitvi malo verjetni tudi zaradi enormnih plač, ki jih prejemata.

Pri Realu neobičajno mirno

Na drugi strani Madrida novih okrepitev zagotovo ne bo. Real se strogo drži politike, ki jo je začrtal zaradi koronavirusa. Po več desetletjih se bo namreč zgodilo, da galaktiki ne bodo pripeljali niti ene poletne okrepitve. Edini novinci na Santiago Bernabeuu so tako povratniki s posoj Martin Ødegaard, Alvaro Odriozola in ukrajinski vratarAndrij Lunin. Morda bo Real tik pred zdajci kot posojen nogometaš zapustil napadalecMariano, a je tudi to postalo malo verjetno, potem ko se je ponovno poškodovalEden Hazard.