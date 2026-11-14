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Nogomet

Nerodno padel na hrbet in obležal na tleh, posredovali tudi reševalci

Ljubljana, 14. 11. 2026 16.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Tekma je bila v drugem polčasu zaradi padca Filipovića za nekaj minut prekinjena.

Srečanje osmine finala hrvaškega pokala med NK BSK Bijelo Brdo in HNK Gorica je zaznamoval dogodek v drugem polčasu, ko so morali po nerodnem pristanku na hrbet kapetana Gorice Jakova Filipovića na igrišču za nekaj trenutkov posredovati tudi reševalci. K sreči z gostujočim branilcem ni bilo nič hujšega in je lahko z igrišča odkorakal brez zdravniške pomoči.

Čeprav trenutno v Evropi v najmočnejših nogometnih ligah poteka premor zaradi reprezentančnih obveznosti, se na hrvaških nogometnih zelenicah odvijajo tekme osmine finala hrvaškega nogometnega pokala. Za mesto v četrtfinalu sta se med seboj v Bijelem Brdu pomerila domači NK BSK Bijelo Brdo in gostujoči HNK Gorica. Gledalci na stadionu v rednem delu niso videli zadetka, so pa zato v podaljšku padli kar trije.

Najprej je za goste z najstrožje kazni zadel Bruno Bogojević, a je domačemu moštvu uspel preobrat in se po zadetkih Žarka Dominika Jakovljevića v 101. in Adama Benića v 114. minuti uvrstilo v nadaljnji krog tekmovanja.

Tekma je bila v drugem polčasu zaradi padca Filipovića za nekaj minut prekinjena.
Tekma je bila v drugem polčasu zaradi padca Filipovića za nekaj minut prekinjena.
FOTO: Posnetek zaslona

Srečanje je zaznamoval dogodek v drugem polčasu, ko je v 70. minuti gostujoči kapetan Jakov Filipović po nerodnem pristanku pristal na hrbtu in za več minut obležal na travnati površini. K 34-letnemu branilcu je nemudoma pristopila zdravniška služba, nekaj trenutkov zatem pa je na igrišče prispelo tudi reševalno vozilo, iz katerega so reševalci prinesli nosila.

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Filipoviću se je ob pomoči zdravniške službe po nekaj minutah uspelo usesti in nato tudi vstati ter sam zapustiti igrišče, tako da se je padec na srečo končal brez resnejših posledic.

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