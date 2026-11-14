Nerodno padel na hrbet in obležal na tleh, posredovali tudi reševalci

Čeprav trenutno v Evropi v najmočnejših nogometnih ligah poteka premor zaradi reprezentančnih obveznosti, se na hrvaških nogometnih zelenicah odvijajo tekme osmine finala hrvaškega nogometnega pokala. Za mesto v četrtfinalu sta se med seboj v Bijelem Brdu pomerila domači NK BSK Bijelo Brdo in gostujoči HNK Gorica. Gledalci na stadionu v rednem delu niso videli zadetka, so pa zato v podaljšku padli kar trije.
Najprej je za goste z najstrožje kazni zadel Bruno Bogojević, a je domačemu moštvu uspel preobrat in se po zadetkih Žarka Dominika Jakovljevića v 101. in Adama Benića v 114. minuti uvrstilo v nadaljnji krog tekmovanja.
Srečanje je zaznamoval dogodek v drugem polčasu, ko je v 70. minuti gostujoči kapetan Jakov Filipović po nerodnem pristanku pristal na hrbtu in za več minut obležal na travnati površini. K 34-letnemu branilcu je nemudoma pristopila zdravniška služba, nekaj trenutkov zatem pa je na igrišče prispelo tudi reševalno vozilo, iz katerega so reševalci prinesli nosila.
Filipoviću se je ob pomoči zdravniške službe po nekaj minutah uspelo usesti in nato tudi vstati ter sam zapustiti igrišče, tako da se je padec na srečo končal brez resnejših posledic.
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