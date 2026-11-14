Nerodno padel na hrbet in obležal na tleh, posredovali tudi reševalci

Čeprav trenutno v Evropi v najmočnejših nogometnih ligah poteka premor zaradi reprezentančnih obveznosti, se na hrvaških nogometnih zelenicah odvijajo tekme osmine finala hrvaškega nogometnega pokala. Za mesto v četrtfinalu sta se med seboj v Bijelem Brdu pomerila domači NK BSK Bijelo Brdo in gostujoči HNK Gorica. Gledalci na stadionu v rednem delu niso videli zadetka, so pa zato v podaljšku padli kar trije.

Najprej je za goste z najstrožje kazni zadel Bruno Bogojević, a je domačemu moštvu uspel preobrat in se po zadetkih Žarka Dominika Jakovljevića v 101. in Adama Benića v 114. minuti uvrstilo v nadaljnji krog tekmovanja.