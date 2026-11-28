V angleški nogometni folklori bo za vekomaj vpisano slavje Emmanuela Adebayorja, ki je leta 2009 dodobra razjezilo navijače Arsenala. Napadalec Manchester Cityja je po zadetku z glavo stekel na drugi konec igrišča in gol proslavil pred gostujočimi privrženci, ki so bili zaradi njegove poteze jasno razjarjeni.

17 let kasneje je za podobne prizore poskrbel nogometaš Southamptna Finn Azaz. Ta je v 79. minuti petkovega srečanja druge angleške lige zabil Middlesboroughu, čigar dres je nosil še leta 2025. Zadetek je proslavil tako, da je stekel proti svojim nekdanjim privržencem in jim namenil provokativno gesto. Z gestikulacijo je namignil, da navijači preveč "jokajo" in se pritožujejo. Slavje je izzvalo močno reakcijo tako navijačev kot tudi gostujočih nogometašev. Ti so se želeli prebiti do Irca, ki jim seveda ni hotel ostati dolžan.

Kaos ni eskaliral v vsesplošni pretep in je terjal "zgolj dva rumena kartona, enega na vsaki strani. Southampton je tekmo dobil z 2:0.