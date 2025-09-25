Svetli način
Nogomet

Pretep na treningu Maribora, bo Đalović zapustil klub?

Maribor, 25. 09. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 51 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
15

Na sredinem treningu NK Maribor je prišlo do pretepa, protagonista pa sta bila Benjamin Tetteh in Omar Rekik. Trener vijoličastih Radomir Đalović je omenjena po incidentu poslal v slačilnico, sam pa naj se ne bi več želel vrniti v Ljudski vrt.

Radomir Đalović
Radomir Đalović FOTO: NK Maribor

Radomir Đalović je od prihoda v Maribor nanizal tri zaporedne zmage, dve ligaški in eno pokalno. Vijoličasti imajo tako odlično rezultatsko popotnico pred sobotnim štajerskim derbijem, v Mariboru pa je zelo vroče iz drugih razlogov. Na sredinem treningu je namreč po ostrem prekršku prišlo do pretepa med Benjaminom Tettehom in Omarjem Rekikom. Soigralci skupaj s trenerjem so jih uspeli spraviti narazen, po poročanju časnika Ekipa pa naj bi udarec dobil tudi Đalović.

Radomir Đalović
Radomir Đalović FOTO: NK Maribor

Črnogorski nogometni strokovnjak zadeve ni dobro sprejel in Ljudski vrt po treningu hitro zapustil. Pri Mariboru incidenta niso komentirali, zato je še prehitro, da bi delali kakršnekoli zaključke. Večer dodaja, da je Đalović danes s službenim vozilom pred stadionom počakal svoje sodelavce, nato pa so se skupaj odpeljali v središče mesta.

Glede na to, da je do nesoglasij prišlo že ob podpisu pogodbe, ni izključeno, da je Đalović že odvodil zadnjo tekmo na klopi najtrofejnejšega slovenskega kluba, ki danes ni sklical novinarske konference pred tekmo s Celjem. Vijoličasti sicer te organizirajo dva dni pred naslednjo tekmo.

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
berger 2
25. 09. 2025 14.08
V Mariboru je samo še ime kluba slovensko. Kako so nas /raz/prodali !!!! Neki Turki sigurno niso imeli športni interes za nakup Maribora. To je priročen način, da svoje uradno pripeljejo v SLO Kdo je odgovoren za /raz/prodajo Maribora ???? Lahko bi objavili vse z imenom in priimkom
ODGOVORI
0 0
LeviTUMOR
25. 09. 2025 14.05
Se pravi nobenega Slovenca, ceprav smo v Slo.
ODGOVORI
0 0
Slovenec007
25. 09. 2025 14.04
+2
"Žešči" fuzbalerji pač....nizek IQ in popolnoma neuporabni pri spodbujanju bruto-domačega proizvoda v Republiki Sloveniji.
ODGOVORI
2 0
Nightingale
25. 09. 2025 14.01
Saj pravijo, kdor nima v glavi, ima v nogah...
ODGOVORI
0 0
sioxxos
25. 09. 2025 13.53
+0
Vroča kri - že večkrat in to iz VSEH barvnih odtenkov kože videno tudi v veliko bogatejših klubih, ki pa ne opravičuje nasilja. Upam, da trener ostane, krivca pa se naj da na hladno, predvsem pa se ga naj finančno sankcionira in po potrebi tudi kazensko ovadi, pes jim brado lizal... Gremo Maribor - v lov na Celje, ne pa se pretepat med seboj.
ODGOVORI
1 1
Primož Rus
25. 09. 2025 13.52
+0
VROČA kri TEMNIH ljudi......se zgodi.....
ODGOVORI
1 1
portorico 1
25. 09. 2025 13.52
+3
Nimajo več novinarskih konferenc, zdaj molijo proti Meki!
ODGOVORI
3 0
Evropa_Evropejcem
25. 09. 2025 13.51
+4
raketni inženirji, nevrokirurgi in jedrski fiziki
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
25. 09. 2025 13.43
+7
Tudi med nogometaši opažam, da imamo .. Inženerje, krurge in astronavte .... !!!
ODGOVORI
8 1
dinozaver79
25. 09. 2025 13.42
+7
Cirkus od kluba je to postal
ODGOVORI
7 0
zmerni pesimist
25. 09. 2025 13.41
+3
Sami slovenci
ODGOVORI
4 1
street45
25. 09. 2025 13.34
+4
Odkar ni več Zahoviča so v klubu same zdrahe.
ODGOVORI
4 0
wsharky
25. 09. 2025 13.33
+8
ja tako to je, ko kebabi uvažajo neke tretjerazredne tujce
ODGOVORI
8 0
Joško s Krasa
25. 09. 2025 13.26
Črnogorci so odpustili Prosinečkega,po vsej verjetnosti mu diši klop Črnogorcev.
ODGOVORI
0 0
sioxxos
25. 09. 2025 13.54
Smiseln komentar, upam pa, da ne bo tako.
ODGOVORI
0 0
