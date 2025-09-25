Pretep na treningu Maribora, bo Đalović zapustil klub?

Radomir Đalović je od prihoda v Maribor nanizal tri zaporedne zmage, dve ligaški in eno pokalno. Vijoličasti imajo tako odlično rezultatsko popotnico pred sobotnim štajerskim derbijem, v Mariboru pa je zelo vroče iz drugih razlogov. Na sredinem treningu je namreč po ostrem prekršku prišlo do pretepa med Benjaminom Tettehom in Omarjem Rekikom . Soigralci skupaj s trenerjem so jih uspeli spraviti narazen, po poročanju časnika Ekipa pa naj bi udarec dobil tudi Đalović.

Črnogorski nogometni strokovnjak zadeve ni dobro sprejel in Ljudski vrt po treningu hitro zapustil. Pri Mariboru incidenta niso komentirali, zato je še prehitro, da bi delali kakršnekoli zaključke. Večer dodaja, da je Đalović danes s službenim vozilom pred stadionom počakal svoje sodelavce, nato pa so se skupaj odpeljali v središče mesta.

Glede na to, da je do nesoglasij prišlo že ob podpisu pogodbe, ni izključeno, da je Đalović že odvodil zadnjo tekmo na klopi najtrofejnejšega slovenskega kluba, ki danes ni sklical novinarske konference pred tekmo s Celjem. Vijoličasti sicer te organizirajo dva dni pred naslednjo tekmo.