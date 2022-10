Pretep navijačev Dinama in Hajduka v Zagrebu

Navijači so v pretepu uporabili palice in bakle, policija pa je dodala, da je moralo nekaj navijačev zaradi poškodb poiskati zdravniško pomoč. Zagrebška policija je že v jutranjih urah preprečila spopad teh dveh skupin v Novem Zagrebu, pred tem so jih prebivalci opozorili na zbiranje zamaskiranih oseb, ki so nosile palice za baseball, kije in druge podobne predmete.