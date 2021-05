Pretep nogometnih huliganov v Beogradu: 130 priprtih

Kot poročajo tamkajšnji mediji, so se navijači v večjih skupinah preselili v središče mesta, tam pa so naleteli na privržence večnega tekmeca Partizana. V spopadih je bilo več ljudi ranjenih, policija je aretirala več kot sto "ljubiteljev nogometa". Za 130 oseb je bilo odrejeno pridržanje za 48 ur, deseterico pa je zaslišal sodnik za prekrške.

Stanković ostaja na čelu rdeče-belih

Trener nogometašev srbske Crvene zvezde in nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković je pred dnevi podaljšal sodelovanje z beograjskim klubom do leta 2024. Z novo pogodbo je konec špekulacij italijanskih medijev, da naj bi Stanković prevzel Sampdorio. Nekdanji kapetan rdeče-belih je na klop Zvezde sedel decembra 2019 kot naslednik Vladana Milojevića, s klubom pa je osvojil dva naslova in si to sezono izboril tudi uvrstitev v sklepni del evropske lige.