Srbski trener mirno odgovarjal na vprašanja, v ozadju pa množičen pretep

Neposredno po zadnjem sodnikovem žvižgu se je na stadionu Karađorđe pričel kaos. Na vzhodni tribuni sta se udarili dve frakciji navijačev Vojvodine, kar ni minilo brez posledic. Prepir so zanetili pripadniki navijaške skupine Firma, ki so iz severne tribune napadli podskupino Firma Liman na vzhodni tribuni.

Leteli so stoli in baklje, to pa se je razvilo v množičen pretep. Po poročanju novosadskega Dnevnika, je bil huje poškodovan 23-letni navijač, ki so ga morali celo oživljati in je pristal na urgenci.

Za bizaren prizor je poskrbel trener Spartaka Tomislav Sivić, ki je za Arena Sport dajal izjavo, v ozadju pa se je odvijal že omenjeni pretep. Kljub temu sta novinarka in trener umirjeno nadaljevala pogovor, kot da je vse v najlepšem redu.