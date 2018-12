Za praznike v ječi: Mamajevu in Kokorinu podaljšali zaporni kazni

Hkrati je sodišče kazen podaljšalo za enako obdobje tudi preostalima vpletenima v incidentu Kirilu Kokorinuin Aleksandru Protasovickemu. Na sodišču so se sicer vsi izrekli za delno krive. Osmega oktobra je omenjena četverica bila vpletena v dva konflikta. V prvem, ki se je zgodil ob 8.30 zjutraj po moskovskem času blizu hotela Peking, so poškodovali avtomobil in pretepli voznika Vitalija Solovčuka. Avto je last televizijske voditeljice Olge Ušakove. Aleksander Kokorinje dejal, da ni bil vpleten v pretep.