Po podatkih francoske policijske prefekture je bilo v incidentih na stadionu Velodrome poškodovanih 11 bolgarskih državljanov. Pet so jih zaradi poškodb oči in glave ter izpaha rame odpeljali v bolnišnico, šest pa so jih oskrbeli na kraju dogodka. Bolgarska generalna konzulka v Lyonu Nadja Živkova-Vaneva je dan po tekmi potrdila, da ni več nobenega bolgarskega državljana v bolnišnici in da ni bil nihče pridržan.
Do spopadov je prišlo približno deset minut pred začetkom tekme, ko je skupina domačih navijačev z južne tribune vdrla na sosednjo tribuno Jean-Bouin in se pognala za skupino bolgarskih privržencev. Ti so se umaknili v sektor za gostujoče navijače, kjer je bilo približno 500 podpornikov Levskega.
Prišlo je do pretepov, metanja predmetov in pirotehničnih sredstev. Nekateri navijači Marseilla so imeli zakrite obraze, eden pa je izpraznil gasilni apara. Varnostnikom je uspelo umiriti razmere, tekma pa se je začela po načrtu. Med srečanjem je napetost še nekajkrat narasla, zlasti med polčasoma.
Marseille je zmagal z 1:0. Klub je obsodil incidente in sporočil, da v sodelovanju s pristojnimi organi ugotavlja okoliščine dogajanja. Levski je v petek ostro obsodil napade na svoje navijače pred tekmo in na stadionu. Uefi je uradno prijavil incidente ter zahteval celovito preiskavo nasilja in organizacije varovanja.
Pri bolgarskem klubu so opozorili, da so že pred tekmo pri Uefi uradno izpodbijali odločitev o omejitvi števila vstopnic za gostujoče navijače na 500. Poudarili so, da odločitev o nadaljevanju tekme ni bila v njihovih rokah, temveč v pristojnosti pristojnih organov, ki so ocenili, da bi prekinitev lahko povzročila še hujše nasilje in ogrozila varnost navijačev.
Tudi bolgarska nogometna zveza je obsodila nasilje navijačev Marseilla in incident prijavila Uefi. Zahtevala je najstrožje sankcije ter popolno sodelovanje in preglednost francoskih oblasti pri preiskavi in iskanju odgovornih.
Bolgarsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo in napovedalo diplomatsko noto Franciji, s katero bo zahtevalo popolno preiskavo dogodkov in kaznovanje odgovornih. Generalna konzulka Bolgarije v Lyonu in častna konzulka v Marseillu spremljata položaj ter sta pripravljeni pomagati bolgarskim državljanom.
Nasilje sta obsodila tudi bolgarska predsednica Ilijana Jotova in francoski predsednik Emmanuel Macron. Jotova je francoske oblasti pozvala, naj raziščejo napade in storilce privedejo pred sodišče, Uefa pa naj preveri, kako je bila zagotovljena varnost bolgarskih navijačev. Macron je nasilje označil za nesprejemljivo in zagotovil, da dejanja ne bodo ostala nekaznovana.
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