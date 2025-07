Pretreseni Donnarumma po hudi poškodbi Musiale: Vse moje molitve so s tabo

Vodstvo Bayerna je že takoj po tekmi govorilo o zlomu, športni direktor Max Eberl pa je namignil, da bi Musiala morda moral na operacijo v ZDA. "Operacija tukaj, v ZDA, to je ta čas še vprašanje," je dejal Eberl. Idealen načrt pa je, da se operacijski poseg in posledična oskrba izvedeta v Nemčiji, menijo pri bavarskem klubu.

Kot je nekaj ur po koncu tekme poročal nemški Bild , bo Jamal Musiala z igrišč odsoten od štiri do pet mesecev. Poškodoval se je v končnici prvega polčasa, ko si je zvezdnik Bayerna v dvoboju z vratarjem PSG Gianluigijem Donnarummo in branilcem Willianom Pachom močno zvil levo nogo.

Tako za zdaj še ni jasno, ali se bo Musiala lahko danes z ekipo iz baznega tabora na svetovnem prvenstvu v Orlandu vrnil v München. Musiala je po Donnarummovem dejanju ostal na tleh in so ga morali z igrišča odnesti na nosilih. Donnarumma je kasneje Musiali preko Instagrama poslal dobre misli: "Vse moje molitve in dobre želje so s tabo."

Nemški napadalec je bil proti PSG prvič po treh mesecih v začetni enajsterici, potem ko se je vrnil v ekipo po poškodbi mišice. "Jamal je izjemno žalosten, izjemno pretresen," je še dejal Eberl: "Tekme svetovnega prvenstva so bile njegove prve po več kot dvomesečnem premoru zaradi poškodbe in natrgane stegenske mišice."