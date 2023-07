Pretresljiva izpoved nekoč velikega talenta: zlorabe, mamila, odvisnost ...

V sezoni 2015/16 je omenjeni nogometaš prejel celo nagrado za najboljšega mladega nogometaša v elitni Premier ligi, toda kmalu je začel izgubljati tla pod nogami in posledično zabredel v težave, iz katerih se, kot je zaupal zvezdniškemu branilcu Manchester Uniteda iz 90. let prejšnjega stoletja Garyju Nevillu , dolgo ni uspel rešiti. Danes je član turškega velikana Bešiktaša kot posojeni nogometaš Evertona, ki skuša oživiti svojo kariero. "Zdaj je končno napočil čas, da ljudem povem vse, kar mi leži na duši," je Alli začel pretresljivo izpoved in nadaljeval: "Pravzaprav mi je zelo težko govoriti o tem, ker sem to bolečino že pred časom potisnil globoko vase, a prav je, da si olajšam dušo in pojasnim, kaj vse se je dogajalo z menoj v zadnjem obdobju. Ko sem se vrnil iz Turčije in izvedel, da moram na operacijo, sem mentalno povsem potonil. Nisem našel izhoda iz krize in se odločil poiskati pomoč. Po dolgih letih samozanikanja, da nujno potrebujem strokovno pomoč, sem se prijavil na rehabilitacijo za mentalno zdravje v ustanovi, ki skrbi za najrazličnejše oblike odvisnosti. Veste, nihče vam ne bo pomagal, če sami ne boste storili prvega koraka."

V intervjuju je med drugim razkril tudi to, da je resno razmišljal o predčasni upokojitvi pri zgolj 24 letih. "Spomnim se samo trenutka, ko sem začutil odpor do odhoda na trening. To so bili najtežji trenutki v mojem življenju, ko se zaveš, da toneš, a si tega ne želiš priznati. Hude travme nosim že iz ranega otroštva, ko sem bil večkrat zlorabljen, mamila pa sem prvič poskusil kot osemletnik. Postal sem odvisnik in ko k temu dodate še druge psihične težave, je začaran krog sklenjen. Imel sem le redke srečne trenutke, na primer po zmagah v klubskem ali reprezentančnem dresu. Vsaj mislil sem, da sem srečen, globoko v sebi pa sem bil v resnici zelo nesrečen človek," se najtežjih trenutkov spominja Dele Alli in priznava, da ni bilo lahko odraščati ob mami alkoholičarki.

"Še večja nadloga od nje je bil njen drugi partner, ki me je zlorabljal. Takrat sem izgubil samega sebe in težave so se začele kopičiti ena na drugo. Če sem s tem pogovorom vsaj malce olajšal življenje nekomu s podobnimi težavami, je bil namen dosežen. Zdaj pri 27 letih želim potegniti največ kar se da iz preostanka moje nogometne kariere. Verjamem, da še lahko pripomorem k uspehom tako na klubski kot tudi reprezentančni ravni. Najpomembneje je, da sem iz sebe uspel spraviti veliko bremen, ki so me težila dalj časa," je zaključil Dele Alli.