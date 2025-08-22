Prevaranti na račun smrti Dioga Jote zaslužili 75.000 evrov

Liverpool je potrdil, da niti družina Dioga Jote niti nogometni klub nimata nobenih informacij o omenjeni fundaciji. Še dodatne dvome je vzbudilo dejstvo, da so bili na spletni strani poleg grba Liverpoola prikazani logotipi Unicefa, Allianza in portugalske platforme nevladnih organizacij, poroča hrvaški portal net.hr.

Tri od štirih organizacij so potrdile, da s fundacijo niso povezane. "Potrjujemo, da nimamo partnerstva in da našega logotipa ni bilo dovoljeno uporabljati na tej spletni strani. Spremljamo nezakonito uporabo naše blagovne znamke in sprejemamo ukrepe, da bi pristojne oblasti zaprle spletno stran," so sporočili iz Allianza.

Na domeni diogojotafoundation.org, ki se je na spletu pojavila tri dni po tragični nesreči, je bilo sredstva možno donirati vse do 21. avgusta. Donacije so zbirali izključno s kriptovalutami in do umika zbrali okrog 75 tisoč evrov.

Spomnimo, nogometni zvezdnik Jota in njegov brat Andre Silva sta umrla julija v prometni nesreči na vzhodu Španije. 28-letni Jota je v dresu portugalske reprezentance na 49 tekmah dosegel 14 golov, na klubski ravni pa nazadnje nosil dres Liverpoola.