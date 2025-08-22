Svetli način
Nogomet

Prevaranti na račun smrti Dioga Jote zaslužili 75.000 evrov

Liverpool, 22. 08. 2025 19.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Skupina brezčutnih goljufov, katerih identiteta ni znana, je po tragični smrti Dioga Jote ustvarila fundacijo, ki ni imela nobene povezave niti z družino preminulega portugalskega nogometaša niti z njegovim klubom Liverpoolom. Do zaprtja spletne strani so zbrali približno 75.000 evrov donacij z vsega sveta in znesek zadržali zase.

Diogo Jota
Diogo Jota FOTO: AP

Liverpool je potrdil, da niti družina Dioga Jote niti nogometni klub nimata nobenih informacij o omenjeni fundaciji. Še dodatne dvome je vzbudilo dejstvo, da so bili na spletni strani poleg grba Liverpoola prikazani logotipi Unicefa, Allianza in portugalske platforme nevladnih organizacij, poroča hrvaški portal net.hr.

Tri od štirih organizacij so potrdile, da s fundacijo niso povezane. "Potrjujemo, da nimamo partnerstva in da našega logotipa ni bilo dovoljeno uporabljati na tej spletni strani. Spremljamo nezakonito uporabo naše blagovne znamke in sprejemamo ukrepe, da bi pristojne oblasti zaprle spletno stran," so sporočili iz Allianza.

Na domeni diogojotafoundation.org, ki se je na spletu pojavila tri dni po tragični nesreči, je bilo sredstva možno donirati vse do 21. avgusta. Donacije so zbirali izključno s kriptovalutami in do umika zbrali okrog 75 tisoč evrov.

Spomnimo, nogometni zvezdnik Jota in njegov brat Andre Silva sta umrla julija v prometni nesreči na vzhodu Španije. 28-letni Jota je v dresu portugalske reprezentance na 49 tekmah dosegel 14 golov, na klubski ravni pa nazadnje nosil dres Liverpoola.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jejzus
22. 08. 2025 20.11
+1
Pri nas imamo prav tako brezčutne goljufe, ki pa so javno znani in se načelomo menjavajo vsake 4 leta.
ODGOVORI
1 0
