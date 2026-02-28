Prevc z odličnim drugim poletom do 12. zmage v sezoni

Domen Prevc in Stephan Embacher sta bila na vseh skokih doslej na Kulmu najbolj prepričljiva, je pa v prvi seriji Avstrijec izkoristil težave slovenskega asa in vodil za 6,5 točke. Olimpijski prvak je v drugi seriji napadel in poletel 228,5 m ter z daljavo finalne serije vrgel rokavico Embacherju. Avstrijec je skočil 219,5 in za las zaostal za prvim skakalcem sezone.

Prvič je na stopničkah za zmagovalce stal Jonas Schuster, ki pa je za obema najboljšima danes zaostal več kot 30 točk. V finalu sta ob Prevcu nastopila še Zajc (358,9) in Mogel. Prvi je bil po prvi seriji 19., v drugo pa ni kaj dosti dodal prvemu poskusu in zadržal položaj na razpredelnici. Žak Mogel (333,9) je izgubil šest mest in osvojil eno točko svetovnega pokala za 30. mesto.