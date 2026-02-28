Prevc z odličnim drugim poletom do 12. zmage v sezoni

Domen Prevc in Stephan Embacher sta bila na vseh skokih doslej na Kulmu najbolj prepričljiva, je pa v prvi seriji Avstrijec izkoristil težave slovenskega asa in vodil za 6,5 točke. Olimpijski prvak je v drugi seriji napadel in poletel 228,5 m ter z daljavo finalne serije vrgel rokavico Embacherju. Avstrijec je skočil 219,5 in za las zaostal za prvim skakalcem sezone.
Prvič je na stopničkah za zmagovalce stal Jonas Schuster, ki pa je za obema najboljšima danes zaostal več kot 30 točk. V finalu sta ob Prevcu nastopila še Zajc (358,9) in Mogel. Prvi je bil po prvi seriji 19., v drugo pa ni kaj dosti dodal prvemu poskusu in zadržal položaj na razpredelnici. Žak Mogel (333,9) je izgubil šest mest in osvojil eno točko svetovnega pokala za 30. mesto.
Že v petek je v kvalifikacijah izpadel Rok Oblak, medtem ko je bil zaradi neustreznih mer pri razkoraku še pred njimi diskvalificiran Anže Lanišek. Za Prevca je bila to 12. zmaga v tej sezoni svetovnega pokala, skupno pa 21. v karieri, s čimer za svojim bratom Petrom Prevcem zaostaja le še za tri zmage. Za Slovenijo je bila to že 172. zmaga v svetovnem pokalu.
Tudi v skupnem seštevku je s 1714 točkami premočno vodilni skakalec še povišal prednost. Zdaj ima pred Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, danes osmim, 693 točk prednost devet tekem pred koncem sezone. Tretji je še en Japonec Ren Nikaido (921 točk), ki pa ga v Avstriji ni, saj je imel najprej težave z letalskim prevozom iz Tokia, danes pa še z Bližnjega vzhoda, potem ko so zaradi raketnih napadov v tej regiji številne države zaprle svoj zračni prostor.
Smučarski poleti, Kulm, končni vrstni red:
1. Domen Prevc (Slo) 433 točk (213,5/228,5 m)
2. Stephan Embacher (Avt) 431,9 (223/219,5)
3. Jonas Schuster (Avt) 401,1 (215,5/204,5)
4. Daniel Tschofenig (Avt) 392,7 (201/212,5)
5. Maximilian Ortner (Avt) 386,5 (202/205,5)
6. Philipp Raimund (Nem) 384,8 (203,5/209,5)
...
19. Timi Zajc (Slo) 358,9 (195/197)
30. Žak Mogel (Slo) 333,9 (194/179,5)
- izpadel v petkovih kvalifikacijah: Rok Oblak (Slo)
- diskvalificiran pred kvalifikacijami: Anže Lanišek (Slo)
