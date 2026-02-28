Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Prevc z odličnim drugim poletom do 12. zmage v sezoni

Kulm, 28. 02. 2026 15.13 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
A.V. STA
Domen Prevc

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (433 točk) je zmagovalec tekme za svetovni pokal na letalnici na Kulmu. Po daleč najdaljšem skoku druge serije je na koncu za 1,1 točke ugnal Avstrijca Stephana Embacherja. Tretji je bil še en Avstrijec Jonas Schuster (401,1). Do točk sta od Slovencev prišla še Timi Zajc z 19. in Žak Mogel s 30. mestom.

Domen Prevc in Stephan Embacher sta bila na vseh skokih doslej na Kulmu najbolj prepričljiva, je pa v prvi seriji Avstrijec izkoristil težave slovenskega asa in vodil za 6,5 točke. Olimpijski prvak je v drugi seriji napadel in poletel 228,5 m ter z daljavo finalne serije vrgel rokavico Embacherju. Avstrijec je skočil 219,5 in za las zaostal za prvim skakalcem sezone.

Prvič je na stopničkah za zmagovalce stal Jonas Schuster, ki pa je za obema najboljšima danes zaostal več kot 30 točk. V finalu sta ob Prevcu nastopila še Zajc (358,9) in Mogel. Prvi je bil po prvi seriji 19., v drugo pa ni kaj dosti dodal prvemu poskusu in zadržal položaj na razpredelnici. Žak Mogel (333,9) je izgubil šest mest in osvojil eno točko svetovnega pokala za 30. mesto.

Domen Prevc je z odličnim drugim poletom prišel do svoje 12. zmage v sezoni.
Domen Prevc je z odličnim drugim poletom prišel do svoje 12. zmage v sezoni.
FOTO: Profimedia

Že v petek je v kvalifikacijah izpadel Rok Oblak, medtem ko je bil zaradi neustreznih mer pri razkoraku še pred njimi diskvalificiran Anže Lanišek. Za Prevca je bila to 12. zmaga v tej sezoni svetovnega pokala, skupno pa 21. v karieri, s čimer za svojim bratom Petrom Prevcem zaostaja le še za tri zmage. Za Slovenijo je bila to že 172. zmaga v svetovnem pokalu.

Tudi v skupnem seštevku je s 1714 točkami premočno vodilni skakalec še povišal prednost. Zdaj ima pred Japoncem Ryoyujem Kobayashijem, danes osmim, 693 točk prednost devet tekem pred koncem sezone. Tretji je še en Japonec Ren Nikaido (921 točk), ki pa ga v Avstriji ni, saj je imel najprej težave z letalskim prevozom iz Tokia, danes pa še z Bližnjega vzhoda, potem ko so zaradi raketnih napadov v tej regiji številne države zaprle svoj zračni prostor.

Smučarski poleti, Kulm, končni vrstni red:

1. Domen Prevc (Slo) 433 točk (213,5/228,5 m)

2. Stephan Embacher (Avt) 431,9 (223/219,5)

3. Jonas Schuster (Avt) 401,1 (215,5/204,5)

4. Daniel Tschofenig (Avt) 392,7 (201/212,5)

5. Maximilian Ortner (Avt) 386,5 (202/205,5)

6. Philipp Raimund (Nem) 384,8 (203,5/209,5)

...

19. Timi Zajc (Slo) 358,9 (195/197)

30. Žak Mogel (Slo) 333,9 (194/179,5)

- izpadel v petkovih kvalifikacijah: Rok Oblak (Slo)

- diskvalificiran pred kvalifikacijami: Anže Lanišek (Slo)

smučarski skoki kulm poleti domen prevc svetovni pokal

Nika Prevc zdržala pritisk in prišla do nove zmage

Čater z izvrstnim zaključkom kar na dvanajsto mesto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
slovenc59
28. 02. 2026 17.27
Čestitke Domnu, ampak tole z dresi je pa ratal en navaden cirkus, ki nima nobene zveze z skakanjem .... Ena navadna foušija, nič druzga......
Odgovori
0 0
štajerc65
28. 02. 2026 16.37
Kaj se ostane Avstrijcem in Nemcem v letošnji sezoni? Nein nič, nein nič....
Odgovori
+4
4 0
St. Gallen
28. 02. 2026 16.11
Cestitke Odermattu skakanja
Odgovori
+3
5 2
BSSistemTelaze
28. 02. 2026 15.58
To zimo je bilo lepo bit Slovenec ponos dezele je Domen Prevc. Dvignimo kozarce🍾🍾🍾🍷🍷🍀🇸🇮🇸🇮
Odgovori
+12
12 0
Betuul
28. 02. 2026 15.47
👏Domen👏za celo slo ekipo 👏Hrgota👏
Odgovori
+14
14 0
Banion
28. 02. 2026 15.43
bravo
Odgovori
+11
11 0
REAList7
28. 02. 2026 15.33
Letošnjo sezono, vključno z OI, si bomo vsi zapomnili. Bravo!
Odgovori
+14
14 0
marymary
28. 02. 2026 15.28
Ponos Slovenije❤️❤️
Odgovori
+13
13 0
Nidani
28. 02. 2026 15.26
Bravo, užitek gledat!
Odgovori
+11
11 0
štajerc65
28. 02. 2026 15.24
Dve zlati na OI, zlati orel, veliki globus, zdaj kaže se na mali globus, vse bo osvojil Slovenec Domen Prevc.
Odgovori
+14
14 0
Betuul
28. 02. 2026 15.45
Jeeej cel globus🌎ima v lasti Jeeeej Domen 👏
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543