'Preveč je bilo naivnih napak, s Hrvaško bo precej težje'

Tudi osrednji branilec naše izbrane vrste Vanja Drkušić, ki se je podpisal pod prvenec v nacionalnem dresu in obenem izenačujoči zadetek na prijateljskem obračunu proti Cipru v Stožicah (1:1), deli mnenje tako strokovne kot širše javnosti, da podoba Slovenije tokrat ni bila na želeni ravni.

"Preveč je bilo tehničnih napak, kar nam je močno oteževalo organizacijo igre. Poznalo se je, da so nekateri igralci prvič v izbrani vrsti. In za razumeti je, da bodo potrebovali določen čas za prilagoditev. V drugem polčasu smo uspeli stisniti nasprotnika, a škoda je, da nismo dosegli še drugega zadetka," je uvodoma dejal član Zenita iz Sankt Peterburga, s katerim se je v minuli klubski sezoni razveselil naslova ruskega državnega prvaka.