'Preveč je bilo naivnih napak, s Hrvaško bo precej težje'

Tudi osrednji branilec naše izbrane vrste Vanja Drkušić, ki se je podpisal pod prvenec v nacionalnem dresu in obenem izenačujoči zadetek na prijateljskem obračunu proti Cipru v Stožicah (1:1), deli mnenje tako strokovne kot širše javnosti, da podoba Slovenije tokrat ni bila na želeni ravni.
"Preveč je bilo tehničnih napak, kar nam je močno oteževalo organizacijo igre. Poznalo se je, da so nekateri igralci prvič v izbrani vrsti. In za razumeti je, da bodo potrebovali določen čas za prilagoditev. V drugem polčasu smo uspeli stisniti nasprotnika, a škoda je, da nismo dosegli še drugega zadetka," je uvodoma dejal član Zenita iz Sankt Peterburga, s katerim se je v minuli klubski sezoni razveselil naslova ruskega državnega prvaka.
Drkušić je v nadaljevanju pozdravil odločitev selektorja Boštjana Cesarja, ki je priložnost za igro ponudil najmlajšemu debitantu v zgodovini slovenske izbrane vrste Tianu Naiu Korenu.
"To priložnost si je nedvomno zaslužil s svojo kakovostjo in pristopom na treningih. Pred njim je prav gotovo lepa nogometna prihodnost, je pa kot na dlani, da ga čaka še veliko dela. Tako kot vsakega drugega mladega nogometaša," pravi eden od stebrov slovenske obrambe.
Slovence v nedeljo v Varaždinu čaka neprimerljivo zahtevnejši test proti eni od nogometnih velesil Hrvaško. "Hrvaška reprezentanca je nedvomno odlična ekipa. A to nas pretirano ne zanima, saj se želimo prikazati v boljši luči. Vemo, da nas čaka zelo zahtevna naloga, a za takšne preizkuse je vredno trenirati in se odrekati. Verjamem, da lahko zelo drago prodamo svojo kožo," je prepričan Vanja Drkušić.
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