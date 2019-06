Preveč vznemirjenja za prazen nič: Michel Platini že na prostosti

Francoska policija je nekdanjega nogometnega zvezdnika in poznejšega predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Michela Platinija v torek priprla in zasliševala več ur. Ponoči pa so mediji objavili, da je 63-letni nekdanji predsednik Uefe spet na prostosti.

"Dolgo je trajalo, a glede na številna vprašanja je moralo trajati dolgo. Spraševali so me o nogometnem evropskem prvenstvu 2016 v Franciji, nogometnem SP lani v Rusiji in nogometnem SP v Katarju, o Mednarodni nogometni zvezi Fifi," je okoli ene ure zjutraj vidno utrujen Michel Platini povedal po prihodu z zaslišanja. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, v Franciji poteka preiskava zaradi korupcijskih očitkov v zvezi z dodelitvijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2022 Katarju. Ob Platiniju je policija zaslišala tudi Sophie Dion, nekdanjo svetovalko francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja za šport. Zaslišan, ne da bi ga formalno priprli, pa je bil tudi nekdanji generalni sekretar na Elizejskih poljanah Claude Guenat, ki je tam služboval v času Sarkozyja (2007-12).

Bourdon je izpostavil, da so priprtja policije v primeru preiskav finančnih nepravilnosti pogosta. "Policija to naredi zato, da se ljudje ne morejo dogovarjati med sabo," je dejal Platinijev odvetnik in dodal, da je njegova stranka vnovič zanikala vsakršno krivdo. V Franciji vse od leta 2016 poteka preiskava v zvezi s sporno dodelitvijo nogometnega SP 2022 Katarju, saj so organizatorji po mnenju preiskovalcev to pridobili s podkupninami. Običajno dobro obveščena medijska platforma Mediapart poroča, da naj bi se Platini v preiskavi znašel zaradi srečanja Sarkozyja 23. novembra 2010 v palači na Elizejskih poljanah z zdajšnjim emirjem Katarja Tamimom bin Hamadom in kasnejših pogovorov s predsednikom. Dober teden dni pozneje, 2. decembra 2010, je Fifa namreč odločila, da bo nogometno SP 2018 gostila Rusija, 2022 pa Katar.

Michel Platini je bil v torek zjutraj priprt, a je bil kmalu zatem že izpuščen. FOTO: POP TV

Vse od izbora naprej nato niso potihnili očitki in obtožbe, da sta bili prvenstvi pridobljeni na nepravilen način, celo s korupcijo. Platini pa je takrat javno podprl Katar. Dodatno je javnost leta 2015 razburil nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter, ki je dejal, da je šlo za dogovarjanje o glasovanju in da je šele takrat Katar pri izboru prireditelja dobil potrebne glasove, da je premagal favorizirane ZDA. "Platini me je poklical in povedal, da se je pogovarjal s Sarkozyjem ter da bodo on in njegovi prijatelji zaradi interesov nacionalnega gospodarstva glasovali za Katar,"je v torek zgodbo za časnik L'Equipe še enkrat oživil Blatter. In takšen je bil končni razplet. Katar je dobil "Platinijeve" štiri glasove in s 14:8 na glasovanju premagal ZDA.

