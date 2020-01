Prevečkrat so 'manjkali': Borussia 500 navijačem vzela sezonske vstopnice

Vodstvo osemkratnih nemških prvakov ni bilo usmiljeno do nekaj najmanj "zvestih" navijačev.

Navijači, ki niso bili vsaj na sedmih od 17 domačih tekem, so tako ostali brez sezonske vstopnice za ogled tekem Borussie Dortmund. Te so sicer zelo zaželene, oktobra lani so objavili, da je na seznamu čakajočih za sezonsko vstopnico 50.000 ljudi.

"Želimo zagotoviti, da mesta na tribuni ne bodo prazna," je pojasnil vodja oddelka za vstopnice Matthias Naversnik. Večina navijačev črno-rumenih podpira odločitev kluba, kljub temu pa je bilo moč slišati tudi kritike.

Prodajajo jih tudi na eBayu

"Ali je to šala? Klub je dobil denar za te vstopnice, zdaj pa jih jemlje,"je napisal eden od navijačev na družbenih omrežjih. Del navijačev pa je od kluba zahteval tudi to, da klub ukrepa tudi zoper tiste, ki vstopnice prodajajo na eBayu.

"Obstajajo lastniki sezonskih vstopnic, ki sploh ne gredo na stadion. Oni vsako sezono dražje prodajajo svoje vstopnice in jih imajo samo za zaslužek," se pritožujejo navijači. Dortmundčani se sicer lahko pohvalijo z najboljšim obiskom svojih domačih tekem. V povprečju si tekme nemškega prvenstva na stadionu Signal Iduna Park ogleda 80.841 navijačev. Objekt sicer na tekmah 1. Bundeslige, kjer lahko "aktivirajo" tudi stojišča, sprejeme 81.365 gledalcev.

