Prevelika raven testosterona: Južnoafričanka atletiko primorana zamenjati z nogometom

"Hvaležna sem za to priložnost ter cenim ljubezen in podporo, ki sem jo že dobila v klubu. Veselim se nove poti in upam, da bom klubu lahko čimbolj pomagala," je za spletno stran južnoafriškega kluba JVW dejala 28-letna Caster Semenya.

Ustanoviteljica kluba in kapetanka južnoafriške reprezentance, Janine Van Wyk, pravi, da je počaščena, da bo Semenya svoje nogometno znanje razkazovala ravno pri njih.