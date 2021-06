Pri 31 letih branil za Gorico, sedaj si bo garderobo delil s Handanovićem

Alex Cordaz je na prelomu tisočletja veliko obetal. Kot mladenič je z Interjevo "primavera" ekipo slavil naslov prvaka, a nato priložnosti v prvem moštvu ni dobil. Zbral je le 27 minut na pokalnem obračunu z Juventusom, nato pa se je dolga leta "iskal" med italijanskimi nižjeligaši. V sezoni 2013/2014 ga je Parma posodila v Slovenijo, oblekel je dres Gorice.

V enem letu je na naših zelenicah pustil dober vtis, bil je eden najboljših vratarjev prvenstva – ta naziv je na koncu sicer pripadel Krkinemu Matku Obradoviću – z vrtnicami je na Bonifiki osvojil pokalno lovoriko, a je bilo romance med Parmo in Gorico hitro konec. Vrnil se je k nekdanjemu velikanu italijanskega nogometa, pri katerem pa kljub številki 1 na svojem hrbtu ni dobil priložnosti med vratnicama.

Leta 2015 je svojo srečo odšel iskat h Crotoneju, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Postal je nedotakljiv. V svoji drugi sezoni na jugu škornja je v Serie B zbral 42 nastopov, njegova mreža je mirovala na kar polovici teh tekem. Odlične predstave so pripomogle tudi k ekipnemu uspehu, saj se je Crotoneju uspelo uvrstiti med elito. Do danes je Cordaz v Serie A tako zbral več kot sto nastopov, v zadnji sezoni, v kateri je zaigral 36-krat, je bil celo kapetan sicer izpadlega kluba.

Pri 38 letih pa je za nagrado dočakal prestop kariere in vrnitev k aktualnemu prvaku, pri katerem mu pred skoraj 20 leti ni uspelo. Inter je namreč na svoji spletni strani potrdil, da je Cordaz kot prost igralec sklenil enoletni dogovor. Pripadla mu bo vloga rezervnega vratarja in glede na status, ki ga na Giuseppe Meazzi uživa naš Samir Handanović, se Cordaz izdatne priložnosti niti ne more nadejati. A kljub temu se lahko pohvali, da je po letih vztrajanja in igranja na takšnih in drugačnih zelenicah dočakal priložnost na največjem odru.