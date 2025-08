Pri 53 letih zaradi zastoja srca umrl velikan portugalskega nogometa

Jorge Costa je srčni infarkt doživel v trening centru Porta, kjer je opravljal funkcijo športnega direktorja. Na pomoč je z defibrilatorjem sprva priskočila klubska zdravniška služba, nato pa je bil prepeljan v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega.

Legendarni portugalski branilec je večji del profesionalne nogometne poti nosil dres Porta. Do največjega uspeha kariere je prišel v sezoni 2003/04, ko je kot kapetan portugalskega velikana pod vodstvom Joseja Mourinha osvojil Ligo prvakov. Sezono prej so s soigralci osvojili Ligo Evropa, na domačih tleh pa je s klubom osemkrat postal državni prvak in petkrat slavil v pokalnem tekmovanju. Za portugalsko reprezentanco je zbral 50 nastopov.