Pri 57 se Mourinho počuti zelo mladega, vztrajal bi lahko tudi do 70. leta

Jose Mourinho se v Tottenhamu, s katerim trenutno v močni in težki konkurenci po uvodnih 12 krogih zaseda celo prvo mesto v Premier League, dobro počuti. Očitno pa je, da se Portugalec na Otoku počuti zelo dobro, saj je tam preživel večino svoje trenerske kariere.

Na vprašanje, ali bi lahko tako kot njegov zadnji ligaški tekmec, Roy Hodgson na klopi Crystal Palacea, vztrajal tudi pri starosti več kot 70 let, je karizmatični portugalski strokovnjak, na katerega so se v preteklosti lovorike kar lepile, odgovoril:"Sam se vidim tam, toda kdo bi vedel ..." Vse skupaj je ponazoril s primerom. "Moj dober prijatelj (Jesualdo Ferreira, op. a.) je dobil službo v portugalski prvi ligi pri 74 letih. Je fantastičen trener, z neverjetnim znanjem in neverjetno strastjo," besede Mourinha prenaša britanski Guardian. "Mogoče ste se me naveličali, ker sem tu že 20 let, od leta 2000, ko sem dobil prvo službo (Benfica, op. a.), toda realnost je takšna, da sem pri svojih 57 letih v tem poklicu še zelo mlad," je še razložil trener Tottenhama.

Na klopi Londončanov ima Mourinho v tej sezoni izvrstno statistiko, izgubil je le dve od 21 tekem na vseh tekmovanjih, zagotovil pa si je tudi mesto med najboljšimi 32 ekipami v Ligi Evropa. "Izboljšujemo se kot ekipa, o tem ni dvoma," je dobre rezultate Tottenhama opisal Mourinho. "Koncept tega, kar ekipa potrebuje, in tip mentalitete, ki jo potrebujemo v ekipi, o čemer sem zelo prepričan, se izboljšujeta korak za korakom," je zadovoljno razlagal Portugalec.