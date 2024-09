Pri 59 letih umrl najboljši strelec SP 1990

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Salvatore "Toto" Schillaci – eden od junakov svetovnega prvenstva 1990 – je umrl v starosti 59 let. Nekdanji napadalec Messine, Interja in Juventusa je umrl v bolnišnici v Palermu zaradi raka, s katerim se je boril zadnjih nekaj let, je sporočila njegova družina.