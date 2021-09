60-letni predsednik in obenem kapetan kluba igra na stadionu, ki nosi njegovo ime

V CONCACAF League nastopajo tudi klubi iz Surinama, Gvajane in Francoske Gvajane. Te tri države spadajo geografsko v Južno Ameriko, a so iz geopolitičnih razlogov polnopravne članice združenja CONCACAF.

Njen predsednik je nekdanji gverilski vodja, ki so mu v preteklosti očitali tudi vpletenost v preprodajo drog, Ronnie Brunswijk . Pri 60 letih je tako navdušen nad nogometom, da ga še vedno aktivno igra. In to celo na najvišji ravni v državi, ki je nogometu med drugim dala nekdanja nizozemska reprezentanta Clarencea Seedorfa in Edgarja Davidsa .

Brunswijk je proti Olimpii na sredini igrišča odigral 54 minut. Njegov Inter do zadetka ni prišel, so pa jih zato gostje dosegli kar šest in si pred povratnim srečanjem, ki bo prihodnjo sredo, skoraj že zagotovili napredovanje v naslednji krog. Po odhodu kapetana so imeli domači sicer na voljo enajstmetrovko za zmanjšanje razlike, a so jo zapravili.

Zanimivo je tudi dejstvo, da v konici napada za klub igra Brunswijkov sin Damian, rojen leta 2000, a je igrišče iz neznanega razloga zapustil že v 28. minuti. The New York Times je nedavno objavil profil Brunswijka starejšega in med drugim zapisal, da naj bi se mu doslej rodilo že najmanj 50 otrok.

Brunswijk, kot še pišejo pri The New York Timesu, že dlje časa deli surinamsko javnost. Nekateri ga imajo za dobrosrčneža, ki je v državo pomagal pripeljati demokracijo, spet drugi za prevaranta, ki je do premoženja prišel s preprodajo nedovoljenih substanc.

Je pa svojo radodarno plat pokazal takoj po tekmi z Olimpio, ko je prišel v garderobo gostujočega moštva in začel nogometašem deliti gotovino. S tem je verjetno poskrbel, da si bodo ti gostovanje na Ronnie Brunswijkstadionu, ki je dobil ime prav po klubskem predsedniku in kapetanu, zapomnili še po čem drugem kot le po visoki zmagi.