Pri 82 letih umrl sloviti trener Real Madrida

Leo Beenhakker je z Ajaxom in Feyenoordom nizozemski prvak, z Real Madridom pa trikrat osvojil špansko prvenstvo. Madridskega velikana je vodil v dveh različnih obdobjih. "Real Madrid izreka iskreno sožalje njegovi družini, bližnjim, prijateljem ter vsem klubom, ki jih je vodil," je madridski klub zapisal v izjavi za javnost.

Beenhakker je v karieri vodil tudi nekatere reprezentance, a z njimi ni bil posebej uspešen. Nizozemsko je vodil na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Italiji, kjer je po treh remijih komajda napredovala v osmino finala, tam pa izgubila proti Zahodni Nemčiji. Kasneje je bil na čelu reprezentance Savdske Arabije ter Trinidada in Tobaga, s katerim je nastopil na SP 2006 v Nemčiji in iztržil remi v skupinskem delu proti Švedski.

Med letoma 2006 in 2009 je vodil še Poljsko, kasneje pa je pri več klubih opravljal drugačne vloge, in sicer vse do leta 2018, ko se je še drugič upokojil po koncu vloge svetovalca pri Sparti iz Rotterdama. Skupno je v karieri vodil 15 klubov in štiri reprezentance, v trenerskem poslu pa je deloval med letoma 1965 in 2009.