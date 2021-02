Pri Atleticu pozitiven tudi Dembele

Napadalec Moussa Dembele, nova okrepitev madridskega Atletica, ki ga kot eden od kapetanov vodi slovenski vratar Jan Oblak, je še četrti igralec v tednu dni, ki je pozitiven na novi koronavirus, so danes sporočili iz vodilnega kluba španskega nogometnega prvenstva.

Celotna ekipa je v sredo opravila nov krog testiranj PCR, med katerimi je bil na covid-19 pozitiven še Moussa Dembele, so pri Atleticu zapisali v sporočilu za javnost. "Nogometaš je ostal doma v samoosamitvi v skladu s protokoli La Lige in zdravstvenih oblasti," so dodali. Štiriindvajsetletni Dembele se je Atleticu januarja kot posojen igralec do konca sezone pridružil iz Lyona in za zdaj za atlete še ni zaigral v španskem prvenstvu.