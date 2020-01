Pri Barceloni, ki je visoko premagala Leganes, ne bodo iskali menjave za Suareza

V osmini finala španskega pokalnega tekmovanja je Barcelona zanesljivo premagala Leganes. Na stadionu Camp Nou so gostitelji dosegli pet golov, dva v prvem in nato še tri v drugem. Leo Messi je dosegel dva gola. Iz kluba so sporočili, da trenutno ne bodo iskali okrepitve za poškodovanega napadalca Luisa Suareza.

Trener Barcelone Quique Setien je nazadnje doživel poraz v španskem državnem prvenstvu, v osmini finala kraljevega pokala pa blaugrana ni imela težav. Trener je na igrišče poslal naslednjo enajsterico:Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Clement Lenglet, Ansu Fati, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Jordi Alba, Arturo Vidal, Lionel Messi, Antoine Griezmann. rezultat Prav francoski napadalec v vrstah Barce je prvi načel mrežo tekmeca že v četrti minuti. Po Griezmannu je gol v prvem polčasu dosegel še Clement Langlet v 27. minuti. V drugem polčasu so gostitelji le še potrdili zmago in napredovanje s stremi goli. V 59. minuti je bil uspešen Leo Messi, v 78. Arthur, serijo pa je zaključil Messi tik pred koncem tekme v 89. minuti. Član vodstva kluba Guillermo Amor je že pred tekmo sporočil, da v klubu v zimskem prestopnem roku ne bodo iskali okrepitve za poškodovanega Luisa Suareza. Napadalec je imel operacijo kolena in ga na igrišču ne pričakujejo pred mesecem majem. Več priložnosti bosta dobila Ansu Fatiin Ousmane Dembele. Na seznamu želja nja bi bil najvišje nogometaš Valencie Rodrigo, a naj bi zataknilo pri denarju, previsoka je bila odškodnina 60 milijonov evrov. tekma Izid:

Barcelona - Leganes 5:0 (2:0)