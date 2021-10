Pri Barceloni pogled usmerili v prihodnost: po Pedriju podaljšal še Ansu Fati, bo sledil tudi Gavi?

Ansu Fati, ki je leta 2019 pri šestnajstih letih postal najmlajši strelec Barcelone v španskem prvenstvu, naj bi obstoječo pogodbo podaljšal do konca te sezone ter nato še za naslednjih pet. "Z dvema zadetkoma v zgolj 94 odigranim minutah v La Ligi ter s številko deset na dresu, ki jo je nosil Messi, bo Fati v naslednjih letih nosil breme katalonskega napada," so zapisali pri nemški tiskovni agenciji, pri kateri se sklicujejo na različne španske medije.

Ti so prejšnji teden objavili uradno sporočilo kluba o podaljšanju pogodbe s Pedrom Gonzalezom Lopezom Pedrijem, nekateri pa so se razpisali tudi o rekordni odškodnini, ki naj bi jo zapisala Barcelona v njegovo pogodbo. Šlo naj bi kar za okroglo milijardo evrov. Po poročanju Marce sta naslednja v vrsti za podaljšanje sodelovanja 17-letni Pablo Martin Paez Gavira Gavi in 22-letni Ronald Araujo.