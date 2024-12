Nogometaši Barcelone še lep čas ne bodo igrali na Camp Nouu

Na kultnem stadionu Camp Nou že vse od junija 2023 potekajo prenovitvena dela. Po prvotnih napovedih naj bi domači stadion nogometašev Barcelone tekme gostil že ta mesec, vendar se bo, kot kaže, ponovno odprtje stadiona zavleklo. Blaugrana bo tako domače tekme še vse do februarja igrala na olimpijskem stadionu Lluisa Companysa v Montjuicu.

Prenova Camp Noua naj bi sicer potekala gladko, vendar bo kljub temu prišlo do zamude pri ponovnem odprtju stadiona. Pri Barceloni so se namreč nadejali, da bi lahko prvo tekmo na Camp Nouu zaigrali že letos decembra, natančneje 21. decembra na tekmi proti Atletico Madridu. Kot kaže, pa gre vrnitev nogometašev blaugrane na domači stadion pričakovati šele februarja.

"Zaradi pravil evropske nogometne zveze UEFA, ki preprečujejo menjavo stadiona v ligaškem delu Lige prvakov, logističnih ovir in stroškov istočasnega vzdrževanja dveh prizorišč z velikima kapacitetama se je klub odločil, da bo domače tekme odigral na olimpijskem stadionu Lluisa Companysa vse do konca uvodne faze Lige prvakov," so v sporočilu za javnost zapisali pri Barceloni. Tako bodo Katalonci tekmo zadnjo tekmo ligaškega dela Lige prvakov proti Atalanti, ki bo na sporedu 29. januarja, odigrali v Montjuicu. Na zelenico olimpijskega stadiona pa naj stopili vsaj še 2. februarja, ko bodo v 22. krogu španske lige gostili Alaves, so še sporočili iz Barcelone.

Camp Nou pred prenovo FOTO: AP icon-expand

Vrnitev na domači stadion je tako zaenkrat predvidena za 16. februar, na Camp Nouu naj bi gostili Rayo Vallecano. Stadion bo le delno odprt in bo sprejel okoli 60.000 navijačev, prenova pa naj bi bila zaključena do začetka sezone 2026/27. Po prenovi naj bi Camp Nou sprejel več kot 100.000 navijačev in se uvrstil med pet največjih stadionov na svetu.

Kot poročajo španski mediji, dela na svetem gralu navijačev Barcelone, pri katerih sodeluje okoli 1800 ljudi, potekajo gladko. Dnevno na stadionu namestijo približno 800 sedežev, klub pa naj bi za prenovo zapravil vsaj milijon evrov na dan, skupno skoraj milijardo in pol evrov.

Nogometaši blaugrane že komaj čakajo na vrnitev na njihov domači stadion. Prav z namenom, da bodo v drugem delu sezone več tekem odigrali na ponovno odprtem Camp Nouu, so v prvem delu sezone večkrat igrali v gosteh. Do sedaj so tako odigrali le šest domačih tekem, gostovali pa so na devetih.

Ponovno odprtje stadiona bi lahko Kataloncem vlilo dodatnih moči, za katere se po zadnjih tekmah v španski ligi zdi, da bi jim prišle še kako prav. Na zadnjih treh tekmah domačega prvenstva so namreč od razpoložljivih devetih v svoj žep pospravili le eno točko. Izgubili so proti Real Sociedadu, proti Celti iztržili zgolj remi, presenetljivo pa so klonili tudi proti zadnjeuvrščenemu Las Palmasu. Bolje jim kaže v Ligi prvakov, po petih od osmih tekem ligaškega dela trenutno zasedajo tretje mesto.

