Pri Barci spet pestro: zbrali podpise za glasovanje o nezaupnici, Setien v tožbo

Nasprotniki predsednika Barcelone Josepa Marie Bartomeua, zbrani pod parolo Mes que una Mocio (Več kot le pobuda, op. a.), so zbrali več kot 20.000 glasov članov in tako zagnali kolesje glasovanja o nezaupnici nepriljubljenemu predsedniku, ki se kljub številnim polomom na in ob zelenicah še vedno trdno oklepa svojega položaja. Za začetek druge stopnje nezaupnice pred dejanskim glasovanjem so potrebovali nekaj več kot 16.000 glasov, zbrali pa so jih 20.731.

"Bartomeu bo odstopil. Gotovo," je bil ob predaji škatel z glasovi samozavesten predstavnik pobude Jordi Farre."Ne bo tvegal referenduma. Pozivam ga, da naj odstopi," je dejal Farre, ki mu bo s somišljeniki uspelo sprožiti referendum, če bo veljavnih 16.521 glasovnic.

Priporočeno pismo brez odgovora

Oglasil se je tudi nekdanji trener katalonskega kluba Quique Setien, ki ga je Bartomeu zamenjal po neuspešnem zaključku "koronske" sezone. Setien je v izjavi za javnost zapisal, da je bil o svoji odslovitvi uradno obveščen šele v sredo, medtem ko njegov naslednik Nizozemec Ronald Koemanže več tednov vodi treninge članov. Pod sporočilom za javnost so podpisani tudi Setienovi pomočniki Eder Sarabia,Jon Pascua inFran Soto.

Setien je sicer že pred časom zahteval uradno izpisnico kluba, da bi si lahko s sodelavci poiskal novega delodajalca, čakati pa je očitno moral vse do srede, čeprav so ga odpustili 17. avgusta. V slogu Lionela Messijaje vodstvu poslal tudi priporočeno pismo, na katerega pa mu niso odgovorili. Setien v sporočilu za javnost govori o "večmesečni absolutni tišini s strani kluba", ki je "jasno kazala na namero vodstva, da ne izpolni pogodbenih obveznosti". Kot razlog naj bi pri Barceloni navedli, da jim iščejo novo zaposlitev znotraj kluba.

61-letni španski trener je napovedal, da je vse skupaj predal v roke pravnikov, ki bodo "ohranili pravice", ki vsem vpletenim po pogodbi pripadajo.