Barca v precepu: staviti na preverjene moči ali zaupati mladim?

A je, kot poroča Sky Sports , očitno prišlo do preobrata. Barcelona bi Wijnalduma resda lahko pripeljala brez odškodnine, a mu bo morala plačevati zajetno plačo, zato na Camp Nouu iščejo drugačne rešitve. Prav zato bi lahko, kot nadaljujejo pri Skyju , pri Barceloni v prihodnosti še bolj računali na 18-letnega Ilaixa Moribo , ki je v tej sezoni za klub odigral osem tekem (pet v prvenstvu, dve v pokalu in eno v Ligi prvakov, op. a.).

Dobro obveščeni španski športni dnevnik AS pa je pred tedni celo poročal, da je predsednik kluba Joan Laporta Koemanu že obljubil, da mu bo izpolnil to željo.

Ker Georginio Wijnaldum še ni podpisal nove pogodbe z Liverpoolom, trenutna pa se mu izteče ob koncu sezone, je vse bolj verjetno, da bo nizozemski vezist poleti zapustil Anfield. In ker bo – v primeru da ne podaljša – v naslednjem prestopnem roku morebitnim snubcem na voljo brez odškodnine, je jasno, zakaj si ga pri Barceloni želijo pripeljati medse. 30-letniku naj bi bil zelo naklonjen tudi njegov rojak na klopi Barcelone Ronald Koeman .

La Masia zopet v soju žarometov?

Laporta si želi v svojem drugem mandatu na predsedniškem stolčku Barcelone fokus znova vrniti na slovito La Masio, ki je v zadnjih letih proizvedla le malo "svetovnih" talentov. 58-letnik je bil predsednik kluba že med letoma 2003 in 2010, ravno ko se je začenjala eraPepa Guardiole, čigar igra je temeljila predvsem na nogometaših, vzgojenih v La Masii. In prav to naj bi si želel dobro desetletje kasneje ponoviti Laporta, poudarjajo pri Skyju.

Wijnaldum žrtveno jagnje za Haalanda?

Poleg tega pri Barceloni po vsej verjetnosti računajo, da jim bo poleti kot zvezdniško okrepitev uspelo pripeljati Erlinga Haalanda, čigar oče in agent sta bila pred dnevi opažena v katalonski prestolnici, ko naj bi prišla na pogovore o morebitnem prestopu. Ker pa se za Norvežana zanima praktično ves nogometni svet, je jasno, da bodo morali zanj na Camp Nouu kar konkretno seči v žep. Del sredstev za nakup napadalca pa bi lahko prihranili prav s tem, da bi se odrekli Wijnaldumovi plači.

Wijnaldum je sicer letos – kljub temu da še vedno ni podaljšal pogodbe – eden ključnih nogometaš Liverpoola. V vseh tekmovanjih je zbral že okroglih 40 nastopov, trener Redsov Jürgen Klopppa je pred dnevi dejal, da bi bil zelo potrt, če bi "Gini", kot se glasi njegov vzdevek, dejansko zapustil Anfield. Tudi Wijnaldum je sicer pred časom izjavil, da bi mu bilo zelo težko zapustiti Liverpool. "Če bi se to zgodilo, bi zapustil klub, ki ga imam močno rad. Tu sem preživel nekaj izjemnih let, s soigralci se odlično razumemo, zato bi mi bilo zelo težko, če bi moral oditi."