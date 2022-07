Primer Lewandowski: Pri Bayernu dvomijo, da bo Barcelona še dolgo obstajala

Robert Lewandowski je Bayern že pred časom obvestil, da si kariere ne želi nadaljevati na Bavarskem. Hitro po tem se je zanj ogrela Barcelona, a se je zataknilo pri odškodnini. Na Allianz Areni naj bi za 33-letnika zahtevali 50 milijonov evrov, kar je relativno visoka odškodnina, če vemo, da ima dogovor s klubom sklenjen le še za naslednjo sezono, po čemer bo lahko novega delodajalca iskal kot prost nogometaš.

Priznani novinar Raphael Honigstein pa je v podkastu "The Totally Football Show" razkril še nekaj podrobnosti, zaradi katerih se je selitev Poljaka v prestolnico Katalonije znašla na mrtvi točki. "Pri Bayernu so Barceloni sporočili, da ne želijo plačila po obrokih, ker ne verjamejo, da bo klub s Camp Noua čez leto ali dve še obstajal. Celotno odškodnino si želijo prejeti vnaprej, in to v gotovini," je pojasnil.

Po besedah Honigsteina je to ena glavnih točk spotike, čeprav so na Bavarskem spoznali, da bo najboljše za vse, če Lewandowski zapusti klub. Tudi njegovi soigralci so tega mnenja, saj je bilo Poljakovo obnašanje v zadnjem obdobju precej vprašljivo in niti najmanj koristno za vzdušje znotraj garderobe.