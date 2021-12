Pri Bayernu Lewow 'poraz' vzeli osebno, Müller Barci napoveduje ognjemet

Nemški mediji so bili po razglasitvi dobitnika prestižne nogometne nagrade zlata žoga, ki jo podelijo najboljšemu nogometašu na svetu v določenem letu, sila nejevoljni. Prepričani so bili namreč, da je napočil čas, da zlato žogo prejme Robert Lewandowski , ki mreže nasprotnikov polni v Bayernovem dresu. A očitno ogromno število golov glasovalcev ni prepričalo, saj je zlata žoga že sedmič romala v roke Argentinca Lionela Messija . Ta sicer za seboj ni imel ravno bleščeče sezone, a pretehtala je osvojena Copa America .

Lewandowskemu je ostala le tolažba, in sicer nagrada za najboljšega napadalca. "Z bavarskega in poljskega stališča, pa tudi z nemškega je bila podelitev zlate žoge zagotovo razočaranje. Za nekatere morda še kaj več. Čeprav sem v tem poslu že kar nekaj časa, me rezultat ni presenetil (podobno je bilo s Franckom Riberyjem leta 2013)," je vse skupaj pokomentiral Thomas Müller, dolgoletni član bavarskega ponosa. "V Bundesligi imamo izjemne nogometaše in ni se nam treba skrivati. Kljub temu so za svetovno priznanje potrebni mednarodni uspehi," je še zapisal Müller na enem od družbenih omrežij.

"Zame je to velika motivacija, da vse skupaj uravnotežimo v želji, da bi Ligo prvakov vrnili v München ter nogometnemu svetu pokazali, kaj se dogaja in predvsem vse, kar lahko nemški nogomet ponudi. Naslednja priložnost je že v sredo proti Barceloni. Gremo!" je zaključil Müller.