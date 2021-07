Pri Bayernu nikomur več kot 20 milijonov, igralci razdeljeni v štiri razrede

V prvi kategoriji so največji zaslužkarji, ki na leto v žep pospravijo od 15 do 20 milijonov evrov. To so, kot poroča Bild, Manuel Neuer, Thomas Müller in tudi prvi zvezdnik moštva Robert Lewandowski. Poljak naj bi bil edini, ki dobiva največjo dovoljeno plačo, torej 20 milijonov.

Četverici se bodo, če se bodo odločili za podaljšanje pogodbe, pridružili še Leon Goretzka, Joshua Kimmich in Kingley Coman. Slednja po sedanjem zaslužku sodita v drugo kategorijo nogometašev, ki na sezono prejmejo od 10 do 15 milijonov. Vanjo po poročanju Marce spada še Serge Gnabry. Goretzka naj bi bil trenutno uvrščen v tretjo skupino (od pet do deset milijonov), v kateri je še osrednji branilec Niklas Süle. V četrti kategoriji pa so vsi tisti, ki na leto v žep pospravijo manj kot pet milijonov evrov.

Del "poletne čistke" je bil prav zaradi višine plače tudi David Alaba, ki mu pri Bayernu zaradi nestrinjanja z višino plače niso podaljšali pogodbe in je že okrepil madridski Real. Na spisku nogometašev, prostih za prodajo, so še Michaël Cuisance, Joshua Zirkzee in Corentin Tolisso, a zanje na Allianz Areni še niso dobili ustreznih ponudb, dodajajo pri Bildu in dvomijo, da bo novi trener Julian Nagelsmann našel prostor zanje v svoji ekipi, če bodo ostali člani kluba.