Zanimiva poteza: Birmingham upokojili številko 17-letnika

"Številka 22 je postala sinonim za Juda Bellinghama, njegove razvoj, kvaliteto in pripadnost klubu, za katerega je debitiral pri 16 letih in 38 dneh. Zato smo se odločili, da to številko upokojimo, da bo v prihodnosti služila kot spomin nanj in za inspiracijo drugih," so zapisali na klubski spletni strani.

Bellingham je sicer produkt Birminghamove nogometne šole, v tej sezoni pa se je uveljavil kot eden najboljših nogometašev v drugi angleški ligi. Pripadnost lokalnemu klubu pa ni kazal samo na travnatih zelenicah, temveč tudi v svojih izjavah. "Karkoli se bo zgodilo, bom za vedno ostal Blues. Umrl bi za ta klub. Upam, da mi je to uspelo pokazati z mojimi predstavami," je dejal, ko je njegov prestop v Nemčijo postal uraden.