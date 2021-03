Pri Celticu se ne zmenijo za tradicijo: rivalom ne bodo postavili špalirja

Nogometaši glasgowskega Rangersa so na začetku tega meseca prekinili devetletno prevlado mestnih rivalov v državnem prvenstvu. Kot veleva tradicija, bi jih morali vsi nasprotniki do konca sezone pričakati v špalirju, s katerim bi jim čestitali za naslov in izkazali spoštovanje. Pri Celticu pa tega ne bodo storili, je potrdil začasni trener John Kennedy. Tako imenovani "Old Firm" derbi bo sicer na sporedu v nedeljo.

Varovanci Stevena Gerrarda so v tej sezoni prekinili dominacijo Celtica na Škotskem v zadnjem desetletju. Po 32 tekmah imajo kar 88 točk, 20 več od zeleno-belih rivalov, naslov prvaka pa so tudi matematično potrdili že 7. marca. V nedeljo, ko bo na sporedu drugi večni derbi v tej sezoni Premiershipa, bi jih morali večni rivali pričakati v špalirju. A jih ne bodo, vršilec trenerske dolžnosti pri CelticuJohn Kennedy je namreč pojasnil, da tega ne mislijo storiti, ker se tudi nogometaši Rangersa maja 2019 niso postavili v špalir, ko je bil Celtic že prvak. Takole so pred slabima dvema tednoma navijači Rangersa proslavljali prvi naslov prvaka po letu 2011: "Identično je bilo dve leti nazaj, ko smo bili mi prvaki. Mislim pa, da se takrat ni dvigovalo toliko prahu. Zato v naši odločitvi ne vidim težave. Pogovorili smo se z vsemi igralci in se odločili, da špalirja v nedeljo ne bo," je uvodoma dejal Kennedy. "Ne gre za to, da jim ne bi želeli izkazati spoštovanja. To enostavno ne drži. Smo klub, ki vedno pokaže dostojanstvo in spoštovanje do nasprotnikov. Konec koncev bi morali prav ti nogometaši dobiti špalir pred dvema letoma, a ga niso. Niso dobili 'spoštovanja', kot mu vi pravite,"je novinarju Sky Sporta še povedal Kennedy, ki vlogo začasnega trenerja opravlja od februarja, ko je službo izgubilNeil Lennon. Oglasil se je tudi nekdanji trener Celtica, s katerim je osvojil dva naslova škotskega prvaka, Brendan Rodgers, ki je klub pozval, naj ne glede na preteklost s špalirjem pokaže "ponižnost in spoštljivost" do novopečenih prvakov. A je pri tem očitno naletel na gluha ušesa.