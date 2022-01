Pri Chelseaju prepričani: 'Slab začetek tekme nam je odnesel zmago proti Liverpoolu'

Londončani so še pred iztekom prvega dela igre uspeli izničiti zaostanek 0:2 in so bili v nadaljevanju tekme za odtenek boljši nasprotnik, dokončnega preobrata pa jim ni uspelo zrežirati.

"Redko komentiram sojenje, a tokrat moram omeniti 20. sekundo prvega polčasa, ko bi moral Sadio Mane za udarec s komolcem prejeti rdeči karton. Tu izgovorov ne bi smelo biti, to je prekršek za neposredni rdeči karton," je bil po koncu obračuna na Stamford Bridgeu kritičen na račun določenih odločitev glavnega delivca pravice trener Chelseaja Thomas Tuchel, ki je med drugim izpostavil zelo slab začetek tekme svojih varovancev, ki so v nadaljevanju obračuna le prišli do svoje igre in uspeli izvleči remi proti evropskemu klubskemu prvaku iz leta 2019. "Oboji smo imeli svoje priložnosti za dosego odločilnega zadetka. Po slabšem vstopu v tekmo nam ni preostalo drugega, kot da napademo na vso moč, kar se nam je nenazadnje obrestovalo še pred iztekom prvega polčasa. Fante lahko zgolj pohvalim za vloženi trud in voljo, da so se po rezultatskem zaostanku uspeli vrniti v tekmo," je dejal nemški strokovnjak na klopi aktualnega evropskega klubskega prvaka, ki z desetimi točkami zaostanka za vodilnim Manchester Cityjem trenutno zaseda drugo mesto na prvenstveni razpredelnici.