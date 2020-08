Pri Domžalah 'osvobojeni' koronavirusa, prva okužba pri Aluminiju

Nogometaši NK Domžal so prestali testiranje z negativnimi rezultati, danes pa so iz tabora Aluminija iz Kidričevega sporočili, da je v njihovih vrstah igralec, ki je pozitiven na novi koronavirus. Neimenovani nogometaš Aluminija v zadnjih dneh sicer ni bil v stiku z moštvom, včerajšnji test pa je pokazal, da je pozitiven na covid-19. V klubu so takoj zaustavili vse aktivnosti članskega moštva in ostale nogometaše preventivno poslali v samoizolacijo, kjer bodo počakali na navodila NIJZ."Vodstvo kluba je vse aktivnosti članskega moštva preventivno odpovedalo do nadaljnjega, igralci pa morajo naslednje dneve preživeti v samoizolaciji, medtem pa so stiki z zunanjim svetom povsem prepovedani," je sporočilo iz Kidričevega.

Varnost in zdravje nogometašev sta za Nogometno zvezo Slovenije (NZS) na prvem mestu, zato bodo vsi prvoligaši pred začetkom novega prvenstva testirani, kar pomeni, da bodo nogometaši Aluminija ponedeljkovo testiranje počakali v samozolaciji. NZS je kljub pozitivnemu primeru optimistična, da so v Kidričevem primer okužbe odkrili dovolj hitro in da se bodo nogometne aktivnosti v klubu kmalu nadaljevale. Vseeno pa NZS do ponedeljka ne bo sprejela odločitve glede tekme državnega prvenstva med Mariborom in Aluminijem, ki bo na sporedu 12. avgusta. Delegiranje prvega kroga DP do rezultatov ponedeljkovih testov tako za zdaj ostaja nespremenjeno.