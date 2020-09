Pri PSG trije pozitivni na novi koronavirus, tudi Neymar in Di Maria

"Trije igralci so potrdili pozitivne teste na covid-19 in so v postopkih uradnih protokolov," so zapisali pri PSG, finalistu zadnje izvedbe Lige prvakov. V finalu so Parižani z 0:1 klonili proti prvaku Bayernu.

V francoskem klubu so dodali, da bodo vsi igralci in trenersko osebje kluba v naslednjih dneh opravili nadaljnja testiranja. Vsi omenjeni Južnoameričani so pred kratkim dopustovali na španski Ibizi, tako kot tudi Mauro Icardi, Ander Herrera in Keylor Navas. PSG bo sezono 2020/21 v francoskem prvenstvu začel v četrtek, 10. septembra.