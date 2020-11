Pri Hoffenheimu kljub karanteni potrdili že osmo okužbo

Branilec Hoffenheima in reprezentance Bosne in Hercegovine, Ermin Bičakčić (na fotografiji levo), v dvoboju z Bayernovim Joshuo Zirkzeejem.

Tokrat je pozitiven vzorec oddal branilec Kevin Vogt, ki se je pridružil že prej pozitivnim soigralcem in dvema članoma klubskega osebja. Pozitivni primeri so prišli ravno v času, ko so številni nogometaši zapustili klube zaradi reprezentančnih akcij, piše francoska tiskovna agencija AFP.

"Hoffenheim je v tesnem stiku z vsemi igralci, ki so ta čas še vedno na reprezentančnih akcijah, kot tudi z zdravstvenimi oblastmi," je dejal športni direktor kluba Alexander Rosen.

Od Danske do Anglije, Nemčije, Češke, Hrvaške in Gane

Hoffenheim je imel v torek dva pozitivna primera Danca Roberta Skovain Izraelca Munasa Dabburja, ki sta bila pozitivna v času reprezentančne akcije in so ju zato poslali domov oziroma nazaj v klub. Preventivno so štabi mladih reprezentanc Nemčije in Anglije po novici o okužbah pri Hoffenheimu domov poslali dva člana tega nemškega kluba, vratarja Oliverja Baumannain Ryana Sessegnona, čeprav sta oba oddala negativen izvid na koronavirus.

Med oktobrskim mednarodnim premorom sta se v Hoffenheim s koronavirusom iz svojih reprezentanc vrnila tako hrvaški napadalec Andrej Kramarićkot branilec Gane Kasim Adams, okužen je bil pred tem tudi Čeh Pavel Kaderabek.