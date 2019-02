Pri Interju jezni na Juventus: Icardi? Kaj pa bo junija z Dybalo?

V izjavah za državni radio RAIje Fabio Paratici govoril o tem, da so se pri Juventusu za Maura Icardijazanimali še pred lanskim prihodom Cristiana Ronalda, nato pa po mnenju Giuseppeja Marottesporno dodal, da bodo "vprašanja o Icardiju naslednje poletje morda spet na dnevnem redu, ali pa ne".

ICARDI

Marotta, ki je še nedavno s Paraticijem tesno sodeloval pri Juventusu, se je ostro odzval na puščice iz Torina, kjer po njegovem mnenju želijo izkoristiti "nogometni cirkus", v katerem so se po zaslugi Icardija in njegove zastopnice ter žene Wande Nare znašli interisti. Icardiju je trener Luciano Spallettiodvzel kapetanski trak, ki ga od sredine prejšnjega tedna nosi ljubljanski vratar Samir Handanović.

Marotta vrača žogico Torinčanom s Paulom Dybalo

"Paratici? Nato bom sam rekel tole: bomo videli, kaj se bo junija zgodilo s (Paulom) Dybalo," je bil oster v pogovoru za Sky Sport Italia Marotta. "Zgolj to bom rekel, ker vedno pravim, da je nogomet malce kot cirkus, toda Paraticijeve besede so neprimerne. Icardi je naš igralec in ni na tržišču."

V zadnjih izjavah Icardijeve žene je slednja sicer na robu solz zatrdila, da si njen srčni izbranec želi ostati na stadionu Giuseppeja Meazze, potem ko so neznanci tudi s kamenjem lotili njenega avtomobila, v katerem so bili v tistem trenutku tudi otroci. Dogodki so sledili odvzemu kapetanskega traku in dejstvu, da naj Icardi ne bi želel odpotovati na tekmo Lige Evropa k dunajskemu Rapidu. Zadnjo Interjevo tekmo, ligaško zmago nad svojim nekdanjim klubom Sampdorio (2:1), je v družbi Wande Nare pospremil s tribun.

Predsednik Zhang: Nikoli v Juventus

Že v ponedeljek se je oglasil tudi Interjev predsednik Steven Zhang, ki je zatrdil, da torinski rivali nimajo nikakršnih možnosti v lovu za problematičnim argentinskim napadalcem.

"Mauro ne bo nikoli odšel v Juventus. Verjamemo, da se bo še naprej razvijal z nami in imamo ga za del družine,"je Sky Sport Italia citiral Zhanga. "Želim tudi povedati, da je bil Icardi vedno vzoren profesionalec in je izjemno pomemben član naše družine. Vedno mu bomo pomagali rasti na pravi način in lahko mu zagotovimo podporo celotne skupine. Vsi smo zelo pozitivni in ne verjamem, da bo prišlo do kakšnih zamer. Te zadeve se bomo lotili enkrat za vselej v tem tednu in ne vidim nikakršnih prihodnjih dogodkov. Precej smo samozavestni. Kot sem rekel: Icardi je zelo profesionalen kot oseba in kot nogometaš. Je dober fant."

Zhang je še dodal, da se bodo "gotovo zelo hitro" spet začela pogajanja za podaljšanje pogodbe. Inter bojda pripravlja novo ponudbo, ki naj ne bi odsevala zadnjih neprijetnih dogodkov.