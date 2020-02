Pri Interju pozitivni: Handanović bi se utegnil vrniti za nedeljski derbi

Samir Handanović je na začetku februarja utrpel poškodbo prsta, zaradi česar je doslej izpustil pet tekem, tri v prvenstvu, po eno pa v pokalu in Evropski ligi. Čeprav so prva poročanja namigovala, da bo 35-letni vratar odsoten še kar nekaj tekem, pa bi se eden glavnih tvorcev zadnjega velikega slovenskega reprezentančnega uspeha utegnil vrniti že to nedeljo, ko Inter v neposrednem boju za naslov prvaka Serie A gostuje pri Juventusu.

Handanović bo sicer zagotovo izpustil četrtkovo povratno tekmo Evropske lige, ko Inter na San Siru pred zaprtimi vrati gosti Ludogorets. Brez navijačev bo zaradi koronavirusa potekal tudi nedeljski derbi d’Italia, kjer si Inter nikakor ne sme privoščiti poraza, saj bi v tem primeru za staro damo ob tekmi manj zaostajal že za velikih devet točk.