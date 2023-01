Pri Juventusu kljub odvzetim 15 točkam v boj za Ligo prvakov

Tudi predsednik kluba Gianluca Ferrero je trenerje in igralce pozval, naj na zelenici opravijo svoje delo. Klubska uprava se bo borila na sodiščih. Pri Juventusu so namreč že napovedali pritožbo na najvišjo nacionalno raven športnega razsojanja pri tamkajšnjem olimpijskem komiteju, kot možnost se ponuja tudi odhod na Mednarodno športno razsodišče v Lozano.

Pri italijanski nogometni zvezi so Juvenstus kaznovali, saj so bili sodniki tam mnenja, da so v klubu svoje bilance močno popravili z dvigom ocene tržne vrednosti svojih nogometašev. V klubu to zanikajo.

A klubu se obetajo nove težave. Finance bo podrobno pregledala tudi Evropska nogometna zveza, preiskuje jih tudi državno tožilstvo.