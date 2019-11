Pri Juventusu razočarani nad Ronaldom: vodstvo zahteva pojasnila

Edini Ronaldov odziv: 'Težka tekma, pomembna zmaga!' Od njega naj bi zahtevala pojasnila in mu namignila, da do tovrstnih izbruhov nima (več) pravice. Dnevnik La Gazzetta dello Sport poroča, da bodo poskušali pri belo-črnih vse skupaj rešiti za zaprtimi vrati, da se vse skupaj ne bi spremenilo v večtedensko nadaljevanko, menda jo bo Ronaldo odnesel tudi brez kazni. 34-letnik, ki mu je klub sicer stal tesno ob strani ob nedavnih in že ovrženih obtožbah o posilstvu v Las Vegasu, se je vse od dogodkov v Torinu oglasil le prek spleta.

"Jezen je bil, ker ni dobro pripravljen. Ima manjšo poškodbo kolena,"je svojo potezo in odziv varovanca poskušal opravičiti Sarri. Kljub najboljšim poskusom, da bi umirili več kot očitno zelo napeto situacijo med največjim zvezdnikom kluba in trenerjem, pa italijanski mediji že poročajo, da se bosta s Portugalcem takoj po povratku z reprezentančne akcije sestala športni direktor "stare dame" Fabio Paratici in podpredsednik Pavel Nedved .

Potem ko ga je Maurizio Sarri vnovič zamenjal in v 55. minuti v igro namesto njega poslal argentinskega napadalca Paula Dybalo , ki je nato odločil dvoboj z AC Milanom v korist Juventusa ( 1:0 ), je Cristiano Ronaldo brez postanka na klopi za rezerve odšel v slačilnico in od tam proti domu, ko se tekma sploh še ni končala.

Mancini prepričan, da se bo opravičil

V Italiji so se številni razgovorili o Ronaldovem odzivu. Nazadnje se je oglasil selektor članske izbrane vrste Roberto Mancini.

"Ne poznam situacije, toda igralci morajo spoštovati trenerja in soigralce, vseeno je, če so mladi ali veterani. Včasih je zaradi napetosti obnašanje lahko slabo. Lahko se zgodi, toda on je prvi, ki ve, da je storil napako. Opravičil se bo," je izjavil Mancini.

Capello: Tri leta ni preigral nikogar

Nekdanji napadalec (med drugim) Real Madrida in Rome, Antonio Cassano, se je spominjal dogodkov z enega od rimskih derbijev z Laziem, ko je tudi sam predčasno zapustil stadion.

"Tega ne smeš storiti, ker nato sledi doping kontrola. Sam sem se moral hitro vrniti na stadion, sicer bi mi grozila dveletna prepoved igranja," je izjavil Cassano. Pričakovano najbolj oster je bil prekaljeni trenerski lisjak Fabio Capello, tudi sam nekoč član Realove družine. "Beli balet" je Capello popeljal do enega od šestih državnih naslovov v tem tisočletju, tik pred prihodom Portugalca na stadion Santiago Bernabeu.

"To, da se ni usedel na klop in da se je prerekal s Sarrijem, Cristiana ne prikazuje v dobri luči. Resnica je, da že tri leta ni preigral nikogar, spomnim se, ko je nasprotnike še preigraval in so obstali na mestu, zdaj se to ne dogaja več in to počneta Dybala in Douglas Costa," je brez dlake na jeziku dejal Capello.

