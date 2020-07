Konec sanj o naslovu? Lazio poražen v sodnikovem podaljšku

To je bila za Sassoulo že tretja zaporedna zmaga nad tokratnimi tekmeci in četrta zaporedna v italijanski Serie A, s čimer so se vsaj začasno povzpeli na deveto mesto. V sredo jih čaka obračun z vodilnim Juventusom.

Pri Kurtičevi Parmi prvi pozitivni test na covid-19 po nadaljevanju lige

Nogometno moštvo Parma je objavilo, da je bil na zadnjih testih en član kluba pozitiven na novi koronavirus. Pri Parmi, kjer igra tudi slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, so po protokolu italijanskih oblasti pozitivno osebo izolirali od ostalih predstavnikov kluba. To je prvi pozitivni test v italijanskem nogometu po ponovnem zagonu pred mesecem dni. "Osebo, ki ni kazala simptomov bolezni, smo hitro izolirali od preostanka moštva po protokolih oblasti in pristojnih organov," so pri Parmi zapisali v izjavi za javnost. Dodali so še, da so bili ponovljeni testi nogometašev in predstavnikov kluba negativni, vseeno pa so vse osamili v trening centru kluba. Za zdaj bodo lahko vsi pod stalnim nadzorom nadaljevali aktivnosti v pripravi na naslednjo tekmo. To bo Parma odigrala proti Bologni.



Izid:

Lazio - Sassuolo 1:2 (1:0)

Luis Alberto 33.; Raspadori 52., Caputo 90.