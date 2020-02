Pri Leganesu besni in nemočni: 'Barca nam bo speljala glavnega napadalca'

Ker bosta Luis Suarez in Ousmane Dembele po vsej verjetnosti izpustila preostanek sezone, je vodstvo španskega prvenstva Barceloni dovolilo, da si novega napadalca poišče zunaj prestopnega roka. Najprej so se na Camp Nouu zagreli za Williana Joseja, ki nastopa za Real Sociedad, a Baski Brazilca niso želeli izpustiti. Zaradi tega so vodilni možje blaugrane vse moči preusmerili v nakup Martina Braithwaita. Danski napadalec ima odkupno klavzulo 18 milijonov evrov, in če se jo Barca dejansko odloči aktivirati, bo Leganes nemočen ter bo pred koncem sezone izgubil po mnenju mnogih najboljšega klubskega nogometaša.

Vodilni pri Leganesu so nad razpletom dogodkov upravičeno besni. Pravilo La Lige, ki ga je izkoristila Barcelona, namreč veleva, da lahko klub kupi dodatnega nogometaša, če predloži dokaze, da se je eden od trenutnih igralcev poškodoval za obdobje, daljše od petih mesecev. Barcelona je v tem primeru priložila dokaze o Dembelejevi poškodbi – Francoz naj bi bil odsoten pol leta. Ker pa Leganes dalj časa poškodovanih nogometašev trenutno nima, ob morebitnem odhodu Braithwaita Danca ne bo smel nadomestiti z novo okrepitvijo.

28-letnik je v vseh tekmovanjih za 19. ekipo španskega prvenstva v tej sezoni dosegel osem zadetkov in bi Leganesu v boju za obstanek prišel še kako prav. Tako pa se bodo morali 'los pepineros' očitno znajti brez prvega strelca, ki je doslej odigral že več kot 2000 minut. Več od njega jih je zbral le Jonathan Silva.

Predsednik LeganesaFelipe Moreno je španskim medijem razkril, da se s Katalonci ne bodo pogajali in da je na ta način vse odvisno od njih. Če bodo v naslednjih dveh tednih na sedež La Lige v Madridu predložili že omenjeno vsoto, bo Braithwaite postal novi član blaugrane.

Nobena skrivnost ni, da je danski reprezentant za Barcelono le začasna rešitev, ki prav veliko ne bo igrala. Za Ligo prvakov ga Katalonci tako ali tako niso prijavili, v kraljevem pokalu je blaugrana že izpadla, v prvenstvu pa je do konca ostalo le še 13 tekem. Za Braithwaita bodo na Camp Nouu torej odšteli več kot milijonov evrov na tekmo, saj ne gre verjeti, da bo 28-letnik v prihodnji sezoni imel pomembno vlogo pri aktualnih španskih prvakih. Pri Barceloni so se po vsej verjetnosti zanj zagreli na pobudo Alija Dursuna, nogometnega agenta, ki zastopa tako Braithwaita kot Frenkieja de Jonga.