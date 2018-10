Leicester bo igral, predsednikov sin spisal ganljivo sporočilo

Gostovanje v Walesu bo eno najtežjih v zgodovini Leicester Cityja. Ne zaradi vedno neugodne valižanske ekipe, temveč zaradi tega, ker bo obračun Premier League prvi za člansko moštvo po strmoglavljenju helikopterja predsednika Vichaija Srivaddhanaprabhe, ki je skupaj s še dvema sopotnikoma in pilotoma izgubil življenje v nesreči zgolj lučaj od stadiona King Power kmalu po sobotni ligaški tekmi z West Ham Unitedom.

Lisjaki so se po pogovorih z vodstvom Premier League odločili, da po tem, ko so odpovedali torkovo pokalno tekmo s Southamptonom, ta konec tedna odidejo na gostovanje v Cardiff, kjer bodo nogometaši nosili žalne trakove in se pred tekmo pokojnim poklonili z minuto molka.

Ranieri: V slačilnico te nikoli ni prišel kregat

Nogometaši članskega moštva so ponedeljek in torek preživeli na več žalnih slovesnostih. Tajski lastnik kluba je bil izjemno priljubljen, ne samo zaradi tega, ker je s Cityjem leta 2016 osvojil nepričakovan državni naslov, ki ga mnogi še dandanes postavljajo v sam vrh največjih športnih dosežkov vseh časov na Otoku. Srivaddhanaprabha je veljal za izjemno toplo osebo, čigar vložki so presegali nogometni klub, temveč so se dotaknili tudi bolnišnic in številnih lokalnih projaktov.

"Novice so me grozno pretresle. Bil je dober človek in za vsakega je vedno imel kakšno lepo besedo," se je pokojnega tajskega mogotca spominjal italijanski trener Claudio Ranieri, ki je bil trener šampionskega moštva."Njegova pozitivnost in sposobnost, da so ga vsi vzljubili, sta bili očitni. Prišel je v slačilnico delit le prijazne besede, nikoli te ni prišel kregat. Vse, česar se je dotaknil, je postalo boljše," je za Sky Sport Italia še povedal izkušeni trener, ki je nazadnje vodil francoski Nantes.

CARDIFFLEICESTER

'Znal me je učiti o življenju in delu'

Družina Srivaddhanaprabha bo najverjetneje ostala na čelu Leicestra. Sin pokojnega predsednika, Top Aiyawatt Srivaddhanaprabha, velja za prvega favorita, da prevzame posle tako v podjetju King Power kot v klubu, saj je številne tekme pospremil ob boku očeta in z njim delil navdušenje do najpomembnejše postranske stvari na svetu. Top Aiyawatt se je pred nekaj urami oglasil na Instagramu in napovedal, da bo "nadaljeval z zapuščino", ki mu jo je zapustil njegov "mentor in vzornik".

"Rad bi se zahvalil vsem z dna srca za to osupljivo podporo. Ob tem, kar se je zgodilo, sem spoznal, kako pomemben je bil moj oče za veliko ljudi po svetu in ganilo me je, ko sem videl, kako veliko ljudi ga je nosilo v srcu. Ekstremno sem ponosen, da imam tako izjemnega očeta. Od njega sem dobil zelo veliko nalogo in zapuščino, ki jo moram predati, ravno to pa nameravam storiti. Vem, da bom prejel podporo, ki jo potrebujem, da mi bo to uspelo, zato sem hvaležen za vsa vaša sporočila in prijazne besede,"je zapisal.